Лучше пюре: как вкусно запечь картошку с грибами на обед
Будет гораздо вкуснее, если вместо обычного пюре из картофеля овощи запечь в духовке вместе с сочным грибным соусом. И времени такое блюдо займет гораздо меньше, потому что картошку чистить не придется. Вам нужно будет только разрезать плод посредине и даже не до конца.
Идея приготовления запеченного картофеля с грибами опубликована на кулинарной странице natariltsi в Instagram. Сверху уложите много сыра.
Ингредиенты:
- картофель большого размера – 2 шт.
- лук шалот – 2-3 шт
- сливки 10-15% – 100-150 мл
- шампиньоны – 300 г
- копченая грудинка или бекон – 150 г
- чеснок
- сыр сулугуни – 200 г
Способ приготовления:
1. Картофель завернуть в фольгу.
2. Отправить в духовку на 1,5-2 часа при температуре 160 градусов.
3. В это время приготовить начинку.
4. Для этого обжарить шампиньоны с луком и чесноком.
5. Добавить специи по вкусу (соль и перец).
6. Залить сливки в сковороду и на умеренном огне готовить к загущению.
7. Достать картофель и разрезать его пополам, но не до конца.
8. Ложкой достать немного серединку.
9. Начинку положить поверх картофеля и хорошо присыпать сыром.
10. Картошку еще запекаем 15 минут, пока не расплавится сыр. Достаем и наслаждаемся этой вкусностью.
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