Будет гораздо вкуснее, если вместо обычного пюре из картофеля овощи запечь в духовке вместе с сочным грибным соусом. И времени такое блюдо займет гораздо меньше, потому что картошку чистить не придется. Вам нужно будет только разрезать плод посредине и даже не до конца.

Идея приготовления запеченного картофеля с грибами опубликована на кулинарной странице natariltsi в Instagram. Сверху уложите много сыра.

Ингредиенты:

картофель большого размера – 2 шт.

лук шалот – 2-3 шт

сливки 10-15% – 100-150 мл

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шампиньоны – 300 г

копченая грудинка или бекон – 150 г

чеснок

сыр сулугуни – 200 г

Способ приготовления:

1. Картофель завернуть в фольгу.

2. Отправить в духовку на 1,5-2 часа при температуре 160 градусов.

3. В это время приготовить начинку.

4. Для этого обжарить шампиньоны с луком и чесноком.

5. Добавить специи по вкусу (соль и перец).

6. Залить сливки в сковороду и на умеренном огне готовить к загущению.

7. Достать картофель и разрезать его пополам, но не до конца.

8. Ложкой достать немного серединку.

9. Начинку положить поверх картофеля и хорошо присыпать сыром.

10. Картошку еще запекаем 15 минут, пока не расплавится сыр. Достаем и наслаждаемся этой вкусностью.

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