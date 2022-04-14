Лучше шарлотки: что добавить в начинку для яблочного пирога
Яблоки – универсальный фрукт, из которого можно готовить вкусные десерты в любой период года. К тому же, эти плоды достаточно бюджетные. Традиционно из них готовят шарлотку, но существует гораздо более интересная интерпретация такого пирога.
Идея приготовления вкусного яблочного пирога опубликована на странице cooking_by_sofi_ в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 0,5 л
сахар – 10 ст.л
разрыхлитель – 1 пакетик
ванильный сахар
масло или маргарин – 250 г
желток – 4 шт
сметана – 1 ст.л
Ингредиенты для начинки:
яблоки – 1 кг
белок – 4 шт
сахар – 6 ст.л
ванильный сахар – 1 пакетик
кисель – 1 пакетик
манка – 1 ст.л
корица
Способ приготовления теста:
1. Муку просеять, добавить ванильный сахар, разрыхлитель, замороженное или холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку.
2. Добавить сахар, сметану, желтки, замесить тесто.
3. Из всего количества теста 1/3 завернуть в пищевую пленку и оставить в морозилке на 1 час.
4. Другую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики.
5. Тесто посыпать манкой.
6. Яблоки почистить и порезать на кусочки.
7. Выложить на тесто и посыпать корицей.
Способ приготовления начинки:
1. Белки взбить со щепоткой соли и постепенно добавлять сахар.
2. Взбить до пышной массы.
3. В конце добавить кисель, продолжить взбивать 30-40 с.
4. Выложить на яблоки.
5. Сверху натереть другую часть теста.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-55 минут.
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