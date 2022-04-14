Лучше шарлотки: что добавить в начинку для яблочного пирога

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
3,3 т.
Яблочный пирог 'Ностальгия'

Яблоки – универсальный фрукт, из которого можно готовить вкусные десерты в любой период года. К тому же, эти плоды достаточно бюджетные. Традиционно из них готовят шарлотку, но существует гораздо более интересная интерпретация такого пирога.

Идея приготовления вкусного яблочного пирога опубликована на странице cooking_by_sofi_ в Instagram.

Рецепт сытного яблочного пирога

Ингредиенты для теста:

  • мука – 0,5 л

  • сахар – 10 ст.л

  • разрыхлитель – 1 пакетик

  • ванильный сахар

  • масло или маргарин – 250 г

  • желток – 4 шт

  • сметана – 1 ст.л

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Просеивание муки для пирога

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки – 1 кг

  • белок – 4 шт

  • сахар – 6 ст.л

  • ванильный сахар – 1 пакетик

  • кисель – 1 пакетик

  • манка – 1 ст.л

  • корица

Натирание масла в тесто

Способ приготовления теста:

1. Муку просеять, добавить ванильный сахар, разрыхлитель, замороженное или холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку.

2. Добавить сахар, сметану, желтки, замесить тесто.

Добавление желтков в тесто

3. Из всего количества теста 1/3 завернуть в пищевую пленку и оставить в морозилке на 1 час.

4. Другую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики.

5. Тесто посыпать манкой.

6. Яблоки почистить и порезать на кусочки.

7. Выложить на тесто и посыпать корицей.

Нарезание теста на части

Способ приготовления начинки:

1. Белки взбить со щепоткой соли и постепенно добавлять сахар.

2. Взбить до пышной массы.

Выкладывание теста в форму

3. В конце добавить кисель, продолжить взбивать 30-40 с.

Выкладывание яблок на тесто

4. Выложить на яблоки.

Выкладывание крема на тесто

5. Сверху натереть другую часть теста.

Натирание теста на начинку

6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-55 минут.

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