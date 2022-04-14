Яблоки – универсальный фрукт, из которого можно готовить вкусные десерты в любой период года. К тому же, эти плоды достаточно бюджетные. Традиционно из них готовят шарлотку, но существует гораздо более интересная интерпретация такого пирога.

Идея приготовления вкусного яблочного пирога опубликована на странице cooking_by_sofi_ в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 0,5 л

сахар – 10 ст.л

разрыхлитель – 1 пакетик

ванильный сахар

масло или маргарин – 250 г

желток – 4 шт

сметана – 1 ст.л

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Ингредиенты для начинки:

яблоки – 1 кг

белок – 4 шт

сахар – 6 ст.л

ванильный сахар – 1 пакетик

кисель – 1 пакетик

манка – 1 ст.л

корица

Способ приготовления теста:

1. Муку просеять, добавить ванильный сахар, разрыхлитель, замороженное или холодное масло натереть, смешать с мукой в крошку.

2. Добавить сахар, сметану, желтки, замесить тесто.

3. Из всего количества теста 1/3 завернуть в пищевую пленку и оставить в морозилке на 1 час.

4. Другую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики.

5. Тесто посыпать манкой.

6. Яблоки почистить и порезать на кусочки.

7. Выложить на тесто и посыпать корицей.

Способ приготовления начинки:

1. Белки взбить со щепоткой соли и постепенно добавлять сахар.

2. Взбить до пышной массы.

3. В конце добавить кисель, продолжить взбивать 30-40 с.

4. Выложить на яблоки.

5. Сверху натереть другую часть теста.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-55 минут.

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