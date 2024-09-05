Пироги с яблоками – идеальная сезонная выпечка для семейного чаепития. Именно сейчас можно обнаружить большое разнообразие сочных плодов для начинки. Удачной идеей будет сделать популярный пирог "Три стакана".

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Идея приготовления насыпного пирога "Три стакана" опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич ( yuliia.senych ) в Instagram. Тесто получается очень рыхлым.

Ингредиенты:

мука – 250 г

манка – 250 г

стакан сахара – 250 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло на верхний слой – 70 г

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 13-15 шт.

мак, миндальные хлопья, изюм – по желанию

Способ приготовления:

1. Муку, манку и сахар соединить с разрыхлителем и ванильным сахаром.

2. Отдельно натереть яблоки на большой терке и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели.

3. По желанию добавить в яблоки изюм.

4. В форму, застеленную пергаментом, всыпать сыпучие ингредиенты 1 стакан.

5. Далее слой яблок и миндальных хлопьев, снова сыпучий слой и так до конца.

6. Но верхним обязательно должен быть сыпучий слой.

7. Натереть сливочное масло, посыпать сахаром и отправить выпекаться.

8. Выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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