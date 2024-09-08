Пирог с яблоками – это отличный десерт для семейного чаепития. Фрукты в духовке карамелизуются и становятся очень сочными. А для основания отлично подойдет хрустящее песочное тесто.

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Идея приготовления вкусного яблочного пирога на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Выпечка получается очень ароматной.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сахарная пудра – 40 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло – 100 г

щепотка соли

яйца – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 4-5 шт.

сахар – 80 г

масло – 30 г

корица – 0,5-1 ч.л.

Ингредиенты для заливки:

сгущенка – 200 г

сметана – 200 г

кукурузный крахмал – 35 г

Способ приготовления:

1. В миску всыпать просеянную муку, сахарную пудру, разрыхлитель, щепотку соли, перемешать.

2. Хорошо охлажденное масло обвалять в муке и натереть, затем растереть в крошку. Затем добавить яйцо и замешать тесто.

3. Переложить в форму для выпекания (28 см в диаметре) и распределить руками по форме, формируя бортики.

4. Сделать проколы вилкой в тесте, поставить в холодильник.

5. Яблоки почистить, удалить середину и порезать на кусочки.

6. На разогретую сковороду всыпать сахар, растопить до янтарного цвета.

7. Добавить кусочек охлажденного масла, перемешать до полного растворения и объединения.

8. Добавить яблоки, карамель может стать комочками, но яблоки дадут сок, и она полностью растает.

9. Карамелизовать яблоки 7 минут на большом огне в конце добавить корицу.

10. Яблоки переложить в форму с тестом и поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Пока пирог запекается первый раз, смешиваем сметану, сгущенку, крахмал.

11. Достать пирог, залить заливкой и снова поставить в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

12. Достать и охладить.

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