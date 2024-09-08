Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог на хрустящем тесте
Пирог с яблоками – это отличный десерт для семейного чаепития. Фрукты в духовке карамелизуются и становятся очень сочными. А для основания отлично подойдет хрустящее песочное тесто.
Идея приготовления вкусного яблочного пирога на песочном тесте опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Выпечка получается очень ароматной.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сахарная пудра – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- масло – 100 г
- щепотка соли
- яйца – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 4-5 шт.
- сахар – 80 г
- масло – 30 г
- корица – 0,5-1 ч.л.
Ингредиенты для заливки:
- сгущенка – 200 г
- сметана – 200 г
- кукурузный крахмал – 35 г
Способ приготовления:
1. В миску всыпать просеянную муку, сахарную пудру, разрыхлитель, щепотку соли, перемешать.
2. Хорошо охлажденное масло обвалять в муке и натереть, затем растереть в крошку. Затем добавить яйцо и замешать тесто.
3. Переложить в форму для выпекания (28 см в диаметре) и распределить руками по форме, формируя бортики.
4. Сделать проколы вилкой в тесте, поставить в холодильник.
5. Яблоки почистить, удалить середину и порезать на кусочки.
6. На разогретую сковороду всыпать сахар, растопить до янтарного цвета.
7. Добавить кусочек охлажденного масла, перемешать до полного растворения и объединения.
8. Добавить яблоки, карамель может стать комочками, но яблоки дадут сок, и она полностью растает.
9. Карамелизовать яблоки 7 минут на большом огне в конце добавить корицу.
10. Яблоки переложить в форму с тестом и поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Пока пирог запекается первый раз, смешиваем сметану, сгущенку, крахмал.
11. Достать пирог, залить заливкой и снова поставить в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.
12. Достать и охладить.
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