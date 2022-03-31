Булочки – вкусное, сдобное изделие, основой которого является – тесто и начинка. Самое важное при их приготовлении – сделать удачное тесто. Для начинки можно использовать ягоды, варенье, сгущенное молоко, яблока.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусных яблочных булочек, которые будут лучше популярных синнабонов, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Мука – 300 гр в замес + 200 гр вымешать (500 гр всего)

Сливочное масло – 30 г

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Растительное масло – 30 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 1/2 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Дрожжи сухие – 1 ч. л.

Начинка:

Яблоки – 2 шт.

Лимонный сок – 2-3 ч. л.

Сахар – 3 ст. л.

Корица – 2-3 ч. л.

Варенное сгущенное молоко – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Разогрейте сливочное масло, добавьте яйцо, перемешайте и вылейте в муку. Туда же добавьте и молоко, замесите тесто.

3. Насыпьте муку на стол, переложите туда тесто хорошо вымешивайте.

4. После переложите его в миску, накройте пищевой пленкой и дайте подойти около 30 минут.

5. Готовое тесто переложите на стол смазанный растительным маслом, снова его хорошо замесите, разделите на две части и переложите в миску под пленку.

6. Яблоки натрите на крупной терке, добавьте сахар и корицу, лимонный сок, перемешайте и дайте постоять, после отбросьте на сито, чтобы весь сок стек.

7. Тесто раскатайте тонко, смажьте вареным сгущенным молоком, сверху выложите яблоки и сверните в рулет и порежьте его на одинаковые куски.

8. Переложите их в форму для запекания, накройте пищевой пленкой и дайте постоять около 30 минут.

9. После выпекайте их 30-40 минут при 180 С.

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