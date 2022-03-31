Лучше синнабонов: вкусные яблочные булочки со сгущенным молоком
Булочки – вкусное, сдобное изделие, основой которого является – тесто и начинка. Самое важное при их приготовлении – сделать удачное тесто. Для начинки можно использовать ягоды, варенье, сгущенное молоко, яблока.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусных яблочных булочек, которые будут лучше популярных синнабонов, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Молоко – 200 мл
Мука – 300 гр в замес + 200 гр вымешать (500 гр всего)
Сливочное масло – 30 г
Растительное масло – 30 мл
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 3 ст. л.
Ванильный сахар – 1/2 ч. л.
Соль – 1/4 ч. л.
Дрожжи сухие – 1 ч. л.
Начинка:
Яблоки – 2 шт.
Лимонный сок – 2-3 ч. л.
Сахар – 3 ст. л.
Корица – 2-3 ч. л.
Варенное сгущенное молоко – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Разогрейте сливочное масло, добавьте яйцо, перемешайте и вылейте в муку. Туда же добавьте и молоко, замесите тесто.
3. Насыпьте муку на стол, переложите туда тесто хорошо вымешивайте.
4. После переложите его в миску, накройте пищевой пленкой и дайте подойти около 30 минут.
5. Готовое тесто переложите на стол смазанный растительным маслом, снова его хорошо замесите, разделите на две части и переложите в миску под пленку.
6. Яблоки натрите на крупной терке, добавьте сахар и корицу, лимонный сок, перемешайте и дайте постоять, после отбросьте на сито, чтобы весь сок стек.
7. Тесто раскатайте тонко, смажьте вареным сгущенным молоком, сверху выложите яблоки и сверните в рулет и порежьте его на одинаковые куски.
8. Переложите их в форму для запекания, накройте пищевой пленкой и дайте постоять около 30 минут.
9. После выпекайте их 30-40 минут при 180 С.
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