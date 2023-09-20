Приправа из сладкого и острого перца на зиму

Лучше соуса и аджики: рецепт приправы из перца к мясу и пасте
Соус или икру можно готовить не только из помидоров, кабачков, но и из перца. На зиму – это отличный вариант, ведь приправу можно использовать к мясу, пасте, есть как закуску с хлебом. Они получаются в меру острыми и не сложно готовятся.
Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом приправы из болгарского перца на зиму.
Ингредиенты:
- перец болгарский красный – 3 кг
- чеснок – 3 головки
- сахар – 360 г
- масло растительное – 300 мл
- соль – 2 ст. л.
- красный молотый острый перец – 1 ч. л.
- томатная паста – 600 г
- уксус 9% – 200 г
- лавровый лист – 4 шт
- сушеный базилик – 1 п
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить и смолоть перец через мясорубку. Также смолоть красный перец.
2. К полученной массе добавить сахар, растительное масло, соль. Перемешать и поставить все на огонь. Варить после закипания 30 минут.
3. Когда пройдет отведенное время, добавить в массу томатную пасту, уксус, базилик, лавровый лист, также натереть чеснок. Варить еще 10 минут.
4. На этом этапе можно снимать кастрюлю с огня и разложить массу в стерильные банки. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: