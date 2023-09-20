Приправа из сладкого и острого перца на зиму

Соус или икру можно готовить не только из помидоров, кабачков, но и из перца. На зиму – это отличный вариант, ведь приправу можно использовать к мясу, пасте, есть как закуску с хлебом. Они получаются в меру острыми и не сложно готовятся.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом приправы из болгарского перца на зиму.

Ингредиенты:

перец болгарский красный – 3 кг

чеснок – 3 головки

сахар – 360 г

масло растительное – 300 мл

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соль – 2 ст. л.

красный молотый острый перец – 1 ч. л.

томатная паста – 600 г

уксус 9% – 200 г

лавровый лист – 4 шт

сушеный базилик – 1 п

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить и смолоть перец через мясорубку. Также смолоть красный перец.

2. К полученной массе добавить сахар, растительное масло, соль. Перемешать и поставить все на огонь. Варить после закипания 30 минут.

3. Когда пройдет отведенное время, добавить в массу томатную пасту, уксус, базилик, лавровый лист, также натереть чеснок. Варить еще 10 минут.

4. На этом этапе можно снимать кастрюлю с огня и разложить массу в стерильные банки. Готово!

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