Лучше сырников: вкусные творожные клюски на завтрак по рецепту Евгения Клопотенко

Завтрак – самый главный прием пищи, который по мнению специалистов должен быть очень сытным, полезным и вкусным. Идеальными продуктами для этого являются: творог, сыр, каши, натуральные йогурты, полезные сэндвичи, горячие бутерброды, сырники, запеканки, пироги, кексы, овощные салаты, а также ягоды и фрукты.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом идеального блюда для завтрака – творожные клюски, которые будут намного вкуснее привычных сырников, а готовятся буквально 10-15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

творог – 360 г

яйца – 3 шт.

мука гречневая или пшеничная – 50 г

мед – 2 ст. л.

сахар – по вкусу

ягоды любые – 100 г

сливочное масло – 25 г

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой.

2. Добавьте яйца, соль, сахар, муку и тщательно перемешайте.

3. Из теста сделайте колбаску, порежьте на одинаковые кусочки.

4. Воду доведите до кипения и бросьте туда клюски, варите, пока не всплывут.

5. Соус: в сотейнике растопите масло, влейте мед и очень тщательно перемешайте.

6. Переложите клюски в тарелку, полейте соусом и добавьте любые ягоды.

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