Лучше сырников: вкусные творожные клюски на завтрак по рецепту Евгения Клопотенко
Завтрак – самый главный прием пищи, который по мнению специалистов должен быть очень сытным, полезным и вкусным. Идеальными продуктами для этого являются: творог, сыр, каши, натуральные йогурты, полезные сэндвичи, горячие бутерброды, сырники, запеканки, пироги, кексы, овощные салаты, а также ягоды и фрукты.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом идеального блюда для завтрака – творожные клюски, которые будут намного вкуснее привычных сырников, а готовятся буквально 10-15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
творог – 360 г
яйца – 3 шт.
мука гречневая или пшеничная – 50 г
мед – 2 ст. л.
сахар – по вкусу
ягоды любые – 100 г
сливочное масло – 25 г
Способ приготовления:
1. Творог разомните вилкой.
2. Добавьте яйца, соль, сахар, муку и тщательно перемешайте.
3. Из теста сделайте колбаску, порежьте на одинаковые кусочки.
4. Воду доведите до кипения и бросьте туда клюски, варите, пока не всплывут.
5. Соус: в сотейнике растопите масло, влейте мед и очень тщательно перемешайте.
6. Переложите клюски в тарелку, полейте соусом и добавьте любые ягоды.
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