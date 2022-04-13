Если у вас нет времени, чтобы готовить торт, можно все упростить и сделать не менее вкусный десерт из тех же продуктов, только быстрее. Стоит отметить, что десерты например, из шоколада, рема и ягод не будут уступать даже самого вкусному торту.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом легкого ягодного десерта из ягод, двух видом крема, шоколада и печенья, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Тесто:

Масло –100 г

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Мука – 150 г

Яйца – 1 шт.

Сметана – 1ст. л.

Разрыхлитель– 1 ч. л.

Специи для имбирного печенья – 2 ч. л.

Крем 1:

Белок 1 яйца

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Маскарпоне – 125 г

Шоколад молочный – 200 г

Сливки 30% – 50 мл

Фрукты и ягоды для декора

Джем любой – 50г

Крем 2:

Белок – 3 шт.

Сахар – 100 г

Сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. В муку добавьте разрыхлитель, специи.

2. Натрите сливочное масло, добавьте в эту смесь.

3. Туда же добавьте яйцо и сметану, замесите тесто и заверните в пленку на 20 минут.

4. Белок взбейте, добавьте сахарную пудру, продолжайте взбивать, добавьте туда маскарпоне.

​​​​​​​5. Смажьте форму маслом, руками распределите тесто, а остаток теста разделите на 9 шариков, выложите на противень и выпекайте все эти заготовки при 180 С всего 12 минут.

6. Остудите их и достаньте из форм.

7. Растопите шоколад со сливками.

8. Печенье поломайте, распределите в порционные вазочки, выложить крем и шоколад, украсьте корзинки, на дно положите немного джема, а сверху крем из взбитых белков с сахаром и пудрой.

Украсить ягодами.

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