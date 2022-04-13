Лучше торта: легкий ягодный десерт с кремом и шоколадом по рецепту Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Ягодный десерт

Если у вас нет времени, чтобы готовить торт, можно все упростить и сделать не менее вкусный десерт из тех же продуктов, только быстрее. Стоит отметить, что десерты например, из шоколада, рема и ягод не будут уступать даже самого вкусному торту.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом легкого ягодного десерта из ягод, двух видом крема, шоколада и печенья, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вкусный ягодный десерт

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло –100 г

Видео дня

  • Мука – 150 г

  • Яйца – 1 шт.

Крем из белков

  • Сметана – 1ст. л.

  • Разрыхлитель– 1 ч. л.

  • Специи для имбирного печенья

    – 2 ч. л.

Крем 1:

  • Белок 1 яйца

  • Сахарная пудра – 3 ст.л.

  • Маскарпоне – 125 г

Шоколадный крем

  • Шоколад молочный – 200 г

  • Сливки 30% – 50 мл

  • Фрукты и ягоды для декора

  • Джем любой – 50г

Крем 2:

  • Белок – 3 шт.

  • Сахар – 100 г

  • Сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. В муку добавьте разрыхлитель, специи.

2. Натрите сливочное масло, добавьте в эту смесь.

Как выбрать натуральное сливочное масло

3. Туда же добавьте яйцо и сметану, замесите тесто и заверните в пленку на 20 минут.

Белковый крем

4. Белок взбейте, добавьте сахарную пудру, продолжайте взбивать, добавьте туда маскарпоне.

Крем для десерта

​​​​​​​5. Смажьте форму маслом, руками распределите тесто, а остаток теста разделите на 9 шариков, выложите на противень и выпекайте все эти заготовки при 180 С всего 12 минут.

Готовое тесто

6. Остудите их и достаньте из форм.

7. Растопите шоколад со сливками.

Шоколад может быть опасен

8. Печенье поломайте, распределите в порционные вазочки, выложить крем и шоколад, украсьте корзинки, на дно положите немного джема, а сверху крем из взбитых белков с сахаром и пудрой.

Ягодный десерт

Украсить ягодами.

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