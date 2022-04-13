Лучше торта: легкий ягодный десерт с кремом и шоколадом по рецепту Ольги Матвей
Если у вас нет времени, чтобы готовить торт, можно все упростить и сделать не менее вкусный десерт из тех же продуктов, только быстрее. Стоит отметить, что десерты например, из шоколада, рема и ягод не будут уступать даже самого вкусному торту.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом легкого ягодного десерта из ягод, двух видом крема, шоколада и печенья, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Тесто:
Масло –100 г
Мука – 150 г
Яйца – 1 шт.
Сметана – 1ст. л.
Разрыхлитель– 1 ч. л.
Специи для имбирного печенья
– 2 ч. л.
Крем 1:
Белок 1 яйца
Сахарная пудра – 3 ст.л.
Маскарпоне – 125 г
Шоколад молочный – 200 г
Сливки 30% – 50 мл
Фрукты и ягоды для декора
Джем любой – 50г
Крем 2:
Белок – 3 шт.
Сахар – 100 г
Сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. В муку добавьте разрыхлитель, специи.
2. Натрите сливочное масло, добавьте в эту смесь.
3. Туда же добавьте яйцо и сметану, замесите тесто и заверните в пленку на 20 минут.
4. Белок взбейте, добавьте сахарную пудру, продолжайте взбивать, добавьте туда маскарпоне.
5. Смажьте форму маслом, руками распределите тесто, а остаток теста разделите на 9 шариков, выложите на противень и выпекайте все эти заготовки при 180 С всего 12 минут.
6. Остудите их и достаньте из форм.
7. Растопите шоколад со сливками.
8. Печенье поломайте, распределите в порционные вазочки, выложить крем и шоколад, украсьте корзинки, на дно положите немного джема, а сверху крем из взбитых белков с сахаром и пудрой.
Украсить ягодами.
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