Такой рулет из сала станет великолепной закуской для праздничного стола. И готовить его гораздо бюджетнее, чем из обычного мяса. Понадобится всего пять простых ингредиентов.

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Идея приготовления бюджетного рулета из сала опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Блюдо получается очень сытным.

Ингредиенты:

сало – 1 кг.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль и специи

Способ приготовления:

1. С сала снять кожицу и нарезать тоненькими полосочками.

2. Добавить нарезанный лук, морковь, яйцо и соль со специями, все хорошо перемешать.

3. Рукав для запекания разрезать.

4. Выложить на край сало и свернуть в рулет.

5. Завязать края.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около часа.

7. После выпечки сразу поставить под фитиль на 30 минут, затем отправить в холодильник на несколько часов.

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