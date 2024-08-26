Лучше ветчины: как приготовить бюджетный рулет из сала
Такой рулет из сала станет великолепной закуской для праздничного стола. И готовить его гораздо бюджетнее, чем из обычного мяса. Понадобится всего пять простых ингредиентов.
Идея приготовления бюджетного рулета из сала опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Блюдо получается очень сытным.
Ингредиенты:
- сало – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- соль и специи
Способ приготовления:
1. С сала снять кожицу и нарезать тоненькими полосочками.
2. Добавить нарезанный лук, морковь, яйцо и соль со специями, все хорошо перемешать.
3. Рукав для запекания разрезать.
4. Выложить на край сало и свернуть в рулет.
5. Завязать края.
6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около часа.
7. После выпечки сразу поставить под фитиль на 30 минут, затем отправить в холодильник на несколько часов.
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