Лучшее "Медовика" и "Наполеона": летний желейный торт без выпечки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
213
Лучшее 'Медовика' и 'Наполеона': летний желейный торт без выпечки

Десерты с прозрачным желе сейчас очень популярные. Можно выбрать любые любимые фрукты или ягоды и залить их такой массой – будет изысканно и эстетично. А самое главное, что ничего выпекать не придется.

Видео дня

Идея приготовления легкого желейного торта с ягодами и фруктами без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для летнего периода это именно то, что нужно.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

Ингредиенты для основания:

  • печенье – 200 г
  • какао – 1 ст.л.
  • сливочное масло – 70 г

Ингредиенты для творожного слоя:

  • крем-творог – 600 г
  • сахарная пудра – 100-125 г
  • ванильный сахар – 8 г
  • сливки 33% – 200 мл.
  • цедра одного лайма
  • желатин – 15 г + 75 мл воды

Ингредиенты для ягодно-желейного слоя:

  • прозрачное желе – 1 пачка
  • ягоды/фрукты – по вкусу

Способ приготовления:

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

1. Для основания печенье измельчить в крошку.

2. Добавить растопленное масло, какао.

3. Перемешать и переложить в форму.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

4. Сформировать дно и поставить в холодильник.

5. Для сырного слоя залить желатин холодной водой и отставить для набухания.

6. После этого растопить до жидкого состояния, но не кипятить.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

7. Соединить сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки, цедру лайма и 2-3 минуты взбивать блендером до однородности.

8. Добавить растопленный желатин, снова перемешать.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

9. Вылить в форму на основание и поставить в холодильник до застывания на 1-2 часа.

10. Для последнего слоя взять кристально-прозрачное желе, залить кипятком, перемешать и охладить до комнатной температуры.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

11. На застывший чизкейк выложить ягоды/фрукты.

12. Залить желе внутрь ягод, поставить в морозилку на 15 минут.

Лучшее ''Медовика'' и ''Наполеона'': летний желейный торт без выпечки

13. Далее залить оставшееся желе и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты