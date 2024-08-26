Лучшее "Медовика" и "Наполеона": летний желейный торт без выпечки
Десерты с прозрачным желе сейчас очень популярные. Можно выбрать любые любимые фрукты или ягоды и залить их такой массой – будет изысканно и эстетично. А самое главное, что ничего выпекать не придется.
Идея приготовления легкого желейного торта с ягодами и фруктами без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для летнего периода это именно то, что нужно.
Ингредиенты для основания:
- печенье – 200 г
- какао – 1 ст.л.
- сливочное масло – 70 г
Ингредиенты для творожного слоя:
- крем-творог – 600 г
- сахарная пудра – 100-125 г
- ванильный сахар – 8 г
- сливки 33% – 200 мл.
- цедра одного лайма
- желатин – 15 г + 75 мл воды
Ингредиенты для ягодно-желейного слоя:
- прозрачное желе – 1 пачка
- ягоды/фрукты – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для основания печенье измельчить в крошку.
2. Добавить растопленное масло, какао.
3. Перемешать и переложить в форму.
4. Сформировать дно и поставить в холодильник.
5. Для сырного слоя залить желатин холодной водой и отставить для набухания.
6. После этого растопить до жидкого состояния, но не кипятить.
7. Соединить сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки, цедру лайма и 2-3 минуты взбивать блендером до однородности.
8. Добавить растопленный желатин, снова перемешать.
9. Вылить в форму на основание и поставить в холодильник до застывания на 1-2 часа.
10. Для последнего слоя взять кристально-прозрачное желе, залить кипятком, перемешать и охладить до комнатной температуры.
11. На застывший чизкейк выложить ягоды/фрукты.
12. Залить желе внутрь ягод, поставить в морозилку на 15 минут.
13. Далее залить оставшееся желе и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания.
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