Десерты с прозрачным желе сейчас очень популярные. Можно выбрать любые любимые фрукты или ягоды и залить их такой массой – будет изысканно и эстетично. А самое главное, что ничего выпекать не придется.

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Идея приготовления легкого желейного торта с ягодами и фруктами без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для летнего периода это именно то, что нужно.

Ингредиенты для основания:

печенье – 200 г

какао – 1 ст.л.

сливочное масло – 70 г

Ингредиенты для творожного слоя:

крем-творог – 600 г

сахарная пудра – 100-125 г

ванильный сахар – 8 г

сливки 33% – 200 мл.

цедра одного лайма

желатин – 15 г + 75 мл воды

Ингредиенты для ягодно-желейного слоя:

прозрачное желе – 1 пачка

ягоды/фрукты – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для основания печенье измельчить в крошку.

2. Добавить растопленное масло, какао.

3. Перемешать и переложить в форму.

4. Сформировать дно и поставить в холодильник.

5. Для сырного слоя залить желатин холодной водой и отставить для набухания.

6. После этого растопить до жидкого состояния, но не кипятить.

7. Соединить сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки, цедру лайма и 2-3 минуты взбивать блендером до однородности.

8. Добавить растопленный желатин, снова перемешать.

9. Вылить в форму на основание и поставить в холодильник до застывания на 1-2 часа.

10. Для последнего слоя взять кристально-прозрачное желе, залить кипятком, перемешать и охладить до комнатной температуры.

11. На застывший чизкейк выложить ягоды/фрукты.

12. Залить желе внутрь ягод, поставить в морозилку на 15 минут.

13. Далее залить оставшееся желе и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания.

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