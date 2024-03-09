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Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое
Самое важное для вкусных пельменей – это сделать удачное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и развариваться. Поэтому для того, чтобы добиться желаемого эффекта, воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления идеального теста для пельменей опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Здесь есть несколько нюансов.
Ингредиенты:
- 500 г воды
- 1 ч.л. соли
- 50 г сливочного масла
- 800 г муки
- яйцо
- 1 кг мяса
- 2 средних луковицы
- 50-100 г ледяной воды
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Соединить воду, масло и соль, довести до кипения.
2. Вылить в просеянную муку.
3. Отлично перемешать лопаткой, чтоб ингредиенты соединились.
4. Оставить на 15 минут.
5. Дать остыть.
6. Отлично вымесить, дать тесту отдохнуть 10 минут.
7. Сделать и отварить пельмени.
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