Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

Самое важное для вкусных пельменей – это сделать удачное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и развариваться. Поэтому для того, чтобы добиться желаемого эффекта, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления идеального теста для пельменей опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Здесь есть несколько нюансов.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

Ингредиенты:

  • 500 г воды
  • 1 ч.л. соли
  • 50 г сливочного масла
  • 800 г муки
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  • яйцо
  • 1 кг мяса
  • 2 средних луковицы
  • 50-100 г ледяной воды
  • соль, перец

Способ приготовления:

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

1. Соединить воду, масло и соль, довести до кипения.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

2. Вылить в просеянную муку.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

3. Отлично перемешать лопаткой, чтоб ингредиенты соединились.

4. Оставить на 15 минут.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

5. Дать остыть.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

6. Отлично вымесить, дать тесту отдохнуть 10 минут.

Лучшее тесто для пельменей: очень эластичное и мягкое

7. Сделать и отварить пельмени.

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