Самое важное для вкусных пельменей – это сделать удачное тесто. Оно не должно липнуть к рукам и развариваться. Поэтому для того, чтобы добиться желаемого эффекта, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления идеального теста для пельменей опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Здесь есть несколько нюансов.

Ингредиенты:

500 г воды

1 ч.л. соли

50 г сливочного масла

800 г муки

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яйцо

1 кг мяса

2 средних луковицы

50-100 г ледяной воды

соль, перец

Способ приготовления:

1. Соединить воду, масло и соль, довести до кипения.

2. Вылить в просеянную муку.

3. Отлично перемешать лопаткой, чтоб ингредиенты соединились.

4. Оставить на 15 минут.

5. Дать остыть.

6. Отлично вымесить, дать тесту отдохнуть 10 минут.

7. Сделать и отварить пельмени.

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