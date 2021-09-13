Лучшие блюда из грибов, которые стоит приготовить
Грибная пора в самом разгаре. А это означает одно – стоит запастись корзинами и отправиться в лес по грибы. Ведь даже самые простые грибные рецепты помогут разнообразить ежедневное или праздничное блюдо.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из лучших блюд на основе грибов.
Гуляш из грибов
Ингредиенты:
Грибы – 200 г
Лук репчатый – 1 шт
Чеснок – 1 зубчик
Перец болгарский – 1 шт
Перец чили острый
Картофель – 4 шт
Корень петрушки – 1 шт
Морковь – 1 шт
Петрушка
Томатная паста
Паприка сладкая
Кумин
Масло подсолнечное
Способ приготовления:
Лук, картофель, болгарский перец нарезать кубиками, измельчить острый перец.
Очищенные грибы нарезать тонкими пластинками.
На подсолнечном масле на сковороде поджарить лук.
К луку добавить грибы и под крышкой потушить их несколько минут. Затем снять крышку и поджарить грибы, пока не испарится лишняя влага.
Добавить к грибам и луку молотую паприку (можно смесь перцев), пол стакана воды и перемешать, чтобы паприка равномерно разошлась.
Далее добавить болгарский и острый перец. Туда же немного чеснока и кумин. Тушить несколько минут.
Добавить немного томатной пасты, корень петрушки, морковь и картофель.
Добавить воды, чтобы картошка была погружена в воду. Оставить тушиться гуляш под крышкой до готовности картофеля и корни.
Грибной крем-суп
Ингредиенты:
Грибы – 400 г
Картофель – 4 шт
Морковь – 1 шт
Лук – 3 шт
Орехи кешью – 100 г (предварительно замочить)
Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезать лук и грибы. Запекать их в течение 20 минут.
Тем временем отварить морковь и картофель.
Перебить кешью с водой (450 мл) в блендере.
Смешать все ингредиенты и перебить в блендере до однородной массы.
Подлива из грибов к любому гарниру
Ингредиенты:
Филе куриное – 1-2 шт
Грибы – 400 г
Сметана – 400 г
Лук – 1 шт
Чеснок – по вкусу
Мука – 2 ст. л
Вода – 600 мл
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезать мелко филе и отправить обжаривать на масле.
Тем временем нарезать грибы и отправить к мясу. Посолить и поперчить.
Добавить нарезанный лук и чеснок.
До 2 ст. л муки добавить немного воды и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Влить оставшуюся воду, перемешать в однородную массу.
В сковороду выложить сметану, перемешать и влить муку с водой. Добавить специи, соль по вкусу.
Накрыть крышкой и тушить соус из грибов и мяса на слабом огне 10-15 минут.
Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: