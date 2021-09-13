Лучшие блюда из грибов, которые стоит приготовить

Грибная пора в самом разгаре. А это означает одно – стоит запастись корзинами и отправиться в лес по грибы. Ведь даже самые простые грибные рецепты помогут разнообразить ежедневное или праздничное блюдо.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из лучших блюд на основе грибов.

Гуляш из грибов

Ингредиенты:

Грибы – 200 г

Лук репчатый – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Перец болгарский – 1 шт

Перец чили острый

Картофель – 4 шт

Корень петрушки – 1 шт

Морковь – 1 шт

Петрушка

Томатная паста

Паприка сладкая

Кумин

Масло подсолнечное

Способ приготовления:

Лук, картофель, болгарский перец нарезать кубиками, измельчить острый перец. Очищенные грибы нарезать тонкими пластинками. На подсолнечном масле на сковороде поджарить лук. К луку добавить грибы и под крышкой потушить их несколько минут. Затем снять крышку и поджарить грибы, пока не испарится лишняя влага. Добавить к грибам и луку молотую паприку (можно смесь перцев), пол стакана воды и перемешать, чтобы паприка равномерно разошлась. Далее добавить болгарский и острый перец. Туда же немного чеснока и кумин. Тушить несколько минут. Добавить немного томатной пасты, корень петрушки, морковь и картофель. Добавить воды, чтобы картошка была погружена в воду. Оставить тушиться гуляш под крышкой до готовности картофеля и корни.

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Грибной крем-суп

Ингредиенты:

Грибы – 400 г

Картофель – 4 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 3 шт

Орехи кешью – 100 г (предварительно замочить)

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать лук и грибы. Запекать их в течение 20 минут. Тем временем отварить морковь и картофель. Перебить кешью с водой (450 мл) в блендере. Смешать все ингредиенты и перебить в блендере до однородной массы.

Подлива из грибов к любому гарниру

Ингредиенты:

Филе куриное – 1-2 шт

Грибы – 400 г

Сметана – 400 г

Лук – 1 шт

Чеснок – по вкусу

Мука – 2 ст. л

Вода – 600 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать мелко филе и отправить обжаривать на масле. Тем временем нарезать грибы и отправить к мясу. Посолить и поперчить. Добавить нарезанный лук и чеснок. До 2 ст. л муки добавить немного воды и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Влить оставшуюся воду, перемешать в однородную массу. В сковороду выложить сметану, перемешать и влить муку с водой. Добавить специи, соль по вкусу. Накрыть крышкой и тушить соус из грибов и мяса на слабом огне 10-15 минут.

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