Лучшие блюда из грибов, которые стоит приготовить

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Лучшие блюда из грибов, которые стоит приготовить

Грибная пора в самом разгаре. А это означает одно – стоит запастись корзинами и отправиться в лес по грибы. Ведь даже самые простые грибные рецепты помогут разнообразить ежедневное или праздничное блюдо.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из лучших блюд на основе грибов.

Гуляш из грибов

Ингредиенты:

  • Грибы – 200 г

  • Лук репчатый – 1 шт

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Перец болгарский – 1 шт

  • Перец чили острый

  • Картофель – 4 шт

  • Корень петрушки – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Петрушка

  • Томатная паста

  • Паприка сладкая

  • Кумин

  • Масло подсолнечное

Способ приготовления:

  1. Лук, картофель, болгарский перец нарезать кубиками, измельчить острый перец.

  2. Очищенные грибы нарезать тонкими пластинками.

  3. На подсолнечном масле на сковороде поджарить лук.

  4. К луку добавить грибы и под крышкой потушить их несколько минут. Затем снять крышку и поджарить грибы, пока не испарится лишняя влага.

  5. Добавить к грибам и луку молотую паприку (можно смесь перцев), пол стакана воды и перемешать, чтобы паприка равномерно разошлась.

  6. Далее добавить болгарский и острый перец. Туда же немного чеснока и кумин. Тушить несколько минут.

  7. Добавить немного томатной пасты, корень петрушки, морковь и картофель.

  8. Добавить воды, чтобы картошка была погружена в воду. Оставить тушиться гуляш под крышкой до готовности картофеля и корни.

Грибной гуляш
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Грибной крем-суп

Ингредиенты:

  • Грибы – 400 г

  • Картофель – 4 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Лук – 3 шт

  • Орехи кешью – 100 г (предварительно замочить)

  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук и грибы. Запекать их в течение 20 минут.

  2. Тем временем отварить морковь и картофель.

  3. Перебить кешью с водой (450 мл) в блендере.

  4. Смешать все ингредиенты и перебить в блендере до однородной массы.

Грибной крем-суп

Подлива из грибов к любому гарниру

Ингредиенты:

  • Грибы – 400 г

  • Сметана – 400 г

  • Лук – 1 шт

  • Чеснок – по вкусу

  • Мука – 2 ст. л

  • Вода – 600 мл

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать мелко филе и отправить обжаривать на масле.

  2. Тем временем нарезать грибы и отправить к мясу. Посолить и поперчить.

  3. Добавить нарезанный лук и чеснок.

  4. До 2 ст. л муки добавить немного воды и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Влить оставшуюся воду, перемешать в однородную массу.

  5. В сковороду выложить сметану, перемешать и влить муку с водой. Добавить специи, соль по вкусу.

  6. Накрыть крышкой и тушить соус из грибов и мяса на слабом огне 10-15 минут.

Грибная подлива

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