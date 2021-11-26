Лучшие рецепты печенья к Рождеству: 2 беспроигрышных варианта

Рождество – это по праву самый семейный праздник. А что еще украсит семейное чаепитие и посиделки лучше, чем домашняя выпечка? В качестве такой отлично подойдет ароматное печенье.

Редакция FoodOboz поделится лучшими рецептами рождественского печенья. Опубликовано изданием Purewow.

Шоколадно-мятное печенье

Ингредиенты:

Для шоколадного ганаша:

Жирные сливки – 115 г

Белый шоколад – 170 г

Морская соль – щепотка

Видео дня

Для теста:

Сливочное масло – 142 г

Сахарный песок – 132 г

Коричневый сахар – 53 г

Яйца – 1 шт

Экстракт ванили – 1 ч. л.

Экстракт мяты – 1\4 ч. л.

Мука – 240 г

Какао-порошок – 43 г

Для начинки:

Жирные сливки – 173 г

Измельченная мята

Способ приготовления:

1. Измельчить мяту в мелкий порошок. 1\3 часть порошка отложить.

2. Оставшийся порошок поместить в кастрюлю вместе со сливками. Нагреть на медленном огне и подождать до тех пор, пока порошок не растает.

3. Поместить белый шоколад в миску и залить горячими сливками. Дать постоять 30 секунд, после чего перемешать.

4. Добавить соль, перелить в контейнер и поставить в холодильник до полного остывания.

5. Тем временем приготовить тесто. В чаше миксера взбить сливочное масло, сахар и коричневый сахар.

6. Добавить яйцо и яичный желток. Затем экстракты ванили и мяты.

7. В миске взбить муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Добавить к массе и замесить тесто.

8. Разделить тесто пополам и с каждой половинки сформировать диск. Плотно завернуть каждый диск и положить в холодильник на 1 час или на ночь.

9. Из теста вырезать одинаковой формы печенье. Выпекать 8-10 минут до готовности.

10. Смесь белого шоколада переложить в миксер и взбивать до тех пор, пока смесь не станет светлой.

11. Налить сливки, продолжая взбивать.

12. Переложить смесь в кондитерский мешок и выдавить начинку на один кружочек печенья.

13. Посыпать оставшимся порошком мяты и накрыть вторым кружочком печенья.

Печенье из сладкого картофеля с зефирной начинкой

Ингредиенты:

Сливочное масло – 113 г

Коричневый сахар – 159 г

Сахарный песок – 99 г

Экстракт ванили – 1, 5 ч. л.

Пюре сладкого картофеля – 230 г

Мука – 241 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – 1\4 ч. л.

Морская соль – 1\2 ч. л.

Большой зефир – 15 шт

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Застелить два противня пергаментом.

2. В чаше миксера взбить сливочное масло, коричневый сахар, сахар и ванильный экстракт.

3. Добавить пюре и перемешать.

4. В отдельной миске перемешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавить к массе и взбить на медленной скорости.

5. Сформировать печенье и выложить на противни. Выпекать до готовности – примерно 10-12 минут.

6. Слегка вдавить зефир в каждое печенье и запекать до тех пор, пока зефир не растаяет.

7. Перед подачей полностью охладить печенье.

Также OBOZREVATEL на вы можете ознакомится с рецептами: