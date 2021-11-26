Лучшие рецепты печенья к Рождеству: 2 беспроигрышных варианта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Лучшие рецепты печенья к Рождеству: 2 беспроигрышных варианта

Рождество – это по праву самый семейный праздник. А что еще украсит семейное чаепитие и посиделки лучше, чем домашняя выпечка? В качестве такой отлично подойдет ароматное печенье.

Редакция FoodOboz поделится лучшими рецептами рождественского печенья. Опубликовано изданием Purewow.

Шоколадно-мятное печенье

Шоколадное печенье с мятной начинкой

Ингредиенты:

Для шоколадного ганаша:

  • Жирные сливки – 115 г

  • Белый шоколад – 170 г

  • Морская соль – щепотка

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Для теста:

  • Сливочное масло – 142 г

  • Сахарный песок – 132 г

  • Коричневый сахар – 53 г

  • Яйца – 1 шт

  • Экстракт ванили – 1 ч. л.

  • Экстракт мяты – 1\4 ч. л.

  • Мука – 240 г

  • Какао-порошок – 43 г

Для начинки:

  • Жирные сливки – 173 г

  • Измельченная мята

Способ приготовления:

1. Измельчить мяту в мелкий порошок. 1\3 часть порошка отложить.

Порошок мяты для начинки

2. Оставшийся порошок поместить в кастрюлю вместе со сливками. Нагреть на медленном огне и подождать до тех пор, пока порошок не растает.

3. Поместить белый шоколад в миску и залить горячими сливками. Дать постоять 30 секунд, после чего перемешать.

4. Добавить соль, перелить в контейнер и поставить в холодильник до полного остывания.

Белый шоколад для печенья

5. Тем временем приготовить тесто. В чаше миксера взбить сливочное масло, сахар и коричневый сахар.

6. Добавить яйцо и яичный желток. Затем экстракты ванили и мяты.

7. В миске взбить муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Добавить к массе и замесить тесто.

8. Разделить тесто пополам и с каждой половинки сформировать диск. Плотно завернуть каждый диск и положить в холодильник на 1 час или на ночь.

9. Из теста вырезать одинаковой формы печенье. Выпекать 8-10 минут до готовности.

10. Смесь белого шоколада переложить в миксер и взбивать до тех пор, пока смесь не станет светлой.

11. Налить сливки, продолжая взбивать.

12. Переложить смесь в кондитерский мешок и выдавить начинку на один кружочек печенья.

Сформировать печенье

13. Посыпать оставшимся порошком мяты и накрыть вторым кружочком печенья.

Печенье из сладкого картофеля с зефирной начинкой

Печенье из картофельного пюре

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 113 г

  • Коричневый сахар – 159 г

  • Сахарный песок – 99 г

  • Экстракт ванили – 1, 5 ч. л.

  • Пюре сладкого картофеля – 230 г

  • Мука – 241 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

  • Сода – 1\4 ч. л.

  • Морская соль – 1\2 ч. л.

  • Большой зефир – 15 шт

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Застелить два противня пергаментом.

2. В чаше миксера взбить сливочное масло, коричневый сахар, сахар и ванильный экстракт.

3. Добавить пюре и перемешать.

Пюре для печенья

4. В отдельной миске перемешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавить к массе и взбить на медленной скорости.

5. Сформировать печенье и выложить на противни. Выпекать до готовности – примерно 10-12 минут.

6. Слегка вдавить зефир в каждое печенье и запекать до тех пор, пока зефир не растаяет.

Вариант картофельного печенье с шоколадным зефиром

7. Перед подачей полностью охладить печенье.

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