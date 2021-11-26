Лучшие рецепты печенья к Рождеству: 2 беспроигрышных варианта
Рождество – это по праву самый семейный праздник. А что еще украсит семейное чаепитие и посиделки лучше, чем домашняя выпечка? В качестве такой отлично подойдет ароматное печенье.
Редакция FoodOboz поделится лучшими рецептами рождественского печенья. Опубликовано изданием Purewow.
Шоколадно-мятное печенье
Ингредиенты:
Для шоколадного ганаша:
Жирные сливки – 115 г
Белый шоколад – 170 г
Морская соль – щепотка
Для теста:
Сливочное масло – 142 г
Сахарный песок – 132 г
Коричневый сахар – 53 г
Яйца – 1 шт
Экстракт ванили – 1 ч. л.
Экстракт мяты – 1\4 ч. л.
Мука – 240 г
Какао-порошок – 43 г
Для начинки:
Жирные сливки – 173 г
Измельченная мята
Способ приготовления:
1. Измельчить мяту в мелкий порошок. 1\3 часть порошка отложить.
2. Оставшийся порошок поместить в кастрюлю вместе со сливками. Нагреть на медленном огне и подождать до тех пор, пока порошок не растает.
3. Поместить белый шоколад в миску и залить горячими сливками. Дать постоять 30 секунд, после чего перемешать.
4. Добавить соль, перелить в контейнер и поставить в холодильник до полного остывания.
5. Тем временем приготовить тесто. В чаше миксера взбить сливочное масло, сахар и коричневый сахар.
6. Добавить яйцо и яичный желток. Затем экстракты ванили и мяты.
7. В миске взбить муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Добавить к массе и замесить тесто.
8. Разделить тесто пополам и с каждой половинки сформировать диск. Плотно завернуть каждый диск и положить в холодильник на 1 час или на ночь.
9. Из теста вырезать одинаковой формы печенье. Выпекать 8-10 минут до готовности.
10. Смесь белого шоколада переложить в миксер и взбивать до тех пор, пока смесь не станет светлой.
11. Налить сливки, продолжая взбивать.
12. Переложить смесь в кондитерский мешок и выдавить начинку на один кружочек печенья.
13. Посыпать оставшимся порошком мяты и накрыть вторым кружочком печенья.
Печенье из сладкого картофеля с зефирной начинкой
Ингредиенты:
Сливочное масло – 113 г
Коричневый сахар – 159 г
Сахарный песок – 99 г
Экстракт ванили – 1, 5 ч. л.
Пюре сладкого картофеля – 230 г
Мука – 241 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Сода – 1\4 ч. л.
Морская соль – 1\2 ч. л.
Большой зефир – 15 шт
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Застелить два противня пергаментом.
2. В чаше миксера взбить сливочное масло, коричневый сахар, сахар и ванильный экстракт.
3. Добавить пюре и перемешать.
4. В отдельной миске перемешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавить к массе и взбить на медленной скорости.
5. Сформировать печенье и выложить на противни. Выпекать до готовности – примерно 10-12 минут.
6. Слегка вдавить зефир в каждое печенье и запекать до тех пор, пока зефир не растаяет.
7. Перед подачей полностью охладить печенье.
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