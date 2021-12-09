Лучшие сиропы для пропитки бисквитов: как правильно использовать

Какой бы удачный бисквит вы ни испекли, без специального сиропа будущий торт вряд ли получится таким вкусным, как хотелось бы. Такие сиропы используют практически во всей выпечке: рулетах, тортах, некоторых пирожных и ромовой бабе. Существует большое разнообразие пропиток для бисквита: от обычных водяных до алкогольных. И только методом проб и ошибок можно выбрать самый лучший для себя.

Кондитер Оксана Барчева поделилась удачными вариантами сиропов для бисквитных коржей. Опубликовано в Instagram.

Следовательно, эксперт выделяет 5 основных сиропов:

Сахарный – вода + сахар.

Кофейный – вода + кофе.

Фруктовый – сок.

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Шоколадный – вода + какао.

Алкогольный – вода + ликер\ром.

Способ применения сиропов: соединить необходимые компоненты, довести до кипения и растворения сахара. Охладить сироп до комнатной температуры.

Несколько советов от кондитера:

1. Если вы используете алкоголь в пропитке, то кипятить его не следует. Следует добавить совсем чуть-чуть алкогольного напитка в уже охлажденный сироп.

2. Если вы используете цедру цитрусовых, то сироп следует обязательно процедить, как только он охладится.

3. Перед пропиткой выпечку следует охладить и дать постоять в холодильнике 6-8 часов. В противном случае – корж размокнет и развалится.

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