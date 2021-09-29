Лучшие способы очистки чашек: посуда будет блестеть

Сколько не пей кофе или чай, столько же остаются нежелательные пятна на любимой чашке. И очень повезет, если кому-то удастся отмыть их с первого раза обычным моющим средством. Но так бывает не всегда и в ход идет специальное подкрепление.

Редакция FoodOboz подготовила подборку средств, благодаря которым можно с легкостью отмыть чашки от налета.

Сода пищевая

Довольно распространенный продукт, который точно заждался своей очереди в вашем кухонном шкафу. И его звездный час таки пришел. Для того, чтобы с помощью соды удалить налет с чашек, нужно смешать ее вместе с водой. В результате должна получиться пастообразная масса, которой следует хорошо натереть кружку с помощью губки. Как следствие, до блеска чистая посуда без неприятного запаха или привкуса, которые могли бы в дальнейшем испортить ваш любимый напиток. Как говорится, дешево и сердито.

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Лимонная долька

Легко и быстро – все так же, как и в предыдущем случае. Нужно лишь порезать лимон на дольки и одной из них натереть чашку. После этого – тщательно помыть. С преимуществ: приятный запах лимона, который не вызывает отвращения и, как результат, идеально чистая чашка. Впрочем, если даже после мытья вы чувствуете свежий лимонный аромат, то это означает одно, что посуда недостаточно хорошо вымыта. Пренебрегая этим шагом вы рискуете выпить свой следующий кофейный напиток с лимонным привкусом.

Белый уксус

По сравнению с двумя предыдущими способами, очистка чашек с помощью уксуса более энергозатратный и длительный процесс. Грязную чашку нужно залить сначала кипяченой водой, а затем белым уксусом, после чего оставить на 5-10 минут. Как только пройдет отведенное время, следует хорошо потереть губкой посуду, а на завершающем этапе тщательно ее помыть. И хотя благодаря мягкому содержания Ph уксус считается достаточно эффективным средством. Тем не менее, он не является достаточно мощным, чтобы отмыть глубокие пятна или налет. Также требует тщательной уборки и проветривания дома, так как оставляет едкий запах. Поэтому, важно не использовать уксус в больших концентрациях, чтобы не превратить свою кухню на химическое предприятие.

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