Лучшие заправки для любого салата от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,1 т.
Владимир Ярославский поделился 2 рецептами вкусных заправок к салатам

Салаты – те блюда, которые есть в рационе каждого, особенно осенью, когда много полезных сезонных овощей. Но не стоит забывать, что главное в них – не только основа – овощи, но еще и заправка, которая кстати, может как раскрыть, так и испортить блюдо.

Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептами наилучших соусов для салатов, которые полностью раскроют их вкус.

Шеф-повар поделился рецептами наилучших соусов для салатов

Как утверждает кулинар, самая простая и самая известная заправка – Винегрет, которая состоит из 1 части уксуса и 3х частей масла. В нее также добавляют соль, горчицу, молотый черный перец.

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Но при этом кулинар выделил 2 базовых заправки, которые будут идеальными для всех салатов без исключения.

1. Базовая горчичная заправка

  • Масло – 220 мл

  • Соль – 3 г

  • Лимонный сок – 20

  • Дижонская горчица – 50 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем горчицу, соль и сок лимона венчиком, а дальше продолжая перемешивать вводим масло тоненькой струйкой.

  2. Даем настоятся полчаса и можно использовать.

Стоит отметить, что заправка сохраняется минимум – неделю, если будет расслаиваться – достаточно всего лишь перемешать.

2. Острая заправка из манго и маракуйи

  • Пюре манго – 100 г

  • Пюре маракуйи – 100 г

  • Сок лимона – 20 г

  • Соль – 3 г

  • Соус шрирача – 8 г

  • Оливковое масло – 60 г

Способ приготовления:

  1. Смешайте два вида пюре, добавьте сок лимона, соус шрирач, оливковое мало и все хорошо перемешайте.

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