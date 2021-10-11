Лучшие заправки для любого салата от Владимира Ярославского

Салаты – те блюда, которые есть в рационе каждого, особенно осенью, когда много полезных сезонных овощей. Но не стоит забывать, что главное в них – не только основа – овощи, но еще и заправка, которая кстати, может как раскрыть, так и испортить блюдо.

Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептами наилучших соусов для салатов, которые полностью раскроют их вкус.

Как утверждает кулинар, самая простая и самая известная заправка – Винегрет, которая состоит из 1 части уксуса и 3х частей масла. В нее также добавляют соль, горчицу, молотый черный перец.

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Но при этом кулинар выделил 2 базовых заправки, которые будут идеальными для всех салатов без исключения.

1. Базовая горчичная заправка

Масло – 220 мл

Соль – 3 г

Лимонный сок – 20

Дижонская горчица – 50 г

Способ приготовления:

Смешиваем горчицу, соль и сок лимона венчиком, а дальше продолжая перемешивать вводим масло тоненькой струйкой. Даем настоятся полчаса и можно использовать.

Стоит отметить, что заправка сохраняется минимум – неделю, если будет расслаиваться – достаточно всего лишь перемешать.

2. Острая заправка из манго и маракуйи

Пюре манго – 100 г

Пюре маракуйи – 100 г

Сок лимона – 20 г

Соль – 3 г

Соус шрирача – 8 г

Оливковое масло – 60 г

Способ приготовления:

Смешайте два вида пюре, добавьте сок лимона, соус шрирач, оливковое мало и все хорошо перемешайте.

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