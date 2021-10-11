Лучшие заправки для любого салата от Владимира Ярославского
Салаты – те блюда, которые есть в рационе каждого, особенно осенью, когда много полезных сезонных овощей. Но не стоит забывать, что главное в них – не только основа – овощи, но еще и заправка, которая кстати, может как раскрыть, так и испортить блюдо.
Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептами наилучших соусов для салатов, которые полностью раскроют их вкус.
Как утверждает кулинар, самая простая и самая известная заправка – Винегрет, которая состоит из 1 части уксуса и 3х частей масла. В нее также добавляют соль, горчицу, молотый черный перец.
Но при этом кулинар выделил 2 базовых заправки, которые будут идеальными для всех салатов без исключения.
1. Базовая горчичная заправка
Масло – 220 мл
Соль – 3 г
Лимонный сок – 20
Дижонская горчица – 50 г
Способ приготовления:
Смешиваем горчицу, соль и сок лимона венчиком, а дальше продолжая перемешивать вводим масло тоненькой струйкой.
Даем настоятся полчаса и можно использовать.
Стоит отметить, что заправка сохраняется минимум – неделю, если будет расслаиваться – достаточно всего лишь перемешать.
2. Острая заправка из манго и маракуйи
Пюре манго – 100 г
Пюре маракуйи – 100 г
Сок лимона – 20 г
Соль – 3 г
Соус шрирача – 8 г
Оливковое масло – 60 г
Способ приготовления:
Смешайте два вида пюре, добавьте сок лимона, соус шрирач, оливковое мало и все хорошо перемешайте.
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