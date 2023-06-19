Лучший крем для выравнивания тортов из 2 ингредиентов: простой рецепт от кулинара

Торты умеют готовить практически все хозяйки. Стоит отметить, что в таком десерте важна основа – тесто блюда, а также крем, от которого также зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы торт был красивым и ровным, нужно приготовить специальный выравнивающий крем, основа которого может быть шоколад и масло.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом идеального крема для выравнивания тортов, который готовится из 2 ингредиентов.

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Ингредиенты:

сливочный сыр – 300 г

белый шоколад – 200 г

Способ приготовления:

1. Масло достаньте из холодильника за час до начала приготовления, оно должно быть мягким. Сыр за 30 минут, чтобы немного нагрелся. Масло взбейте, чтобы масса стала светлой и пышной в течение 4-5 минут. В несколько приемов добавьте сливочный творог и еще раз взбейте до однородности.

2. Шоколад растопите в микроволновке импульсами по 15 секунд или на паровой бане, постоянно помешивая. Когда температура шоколада будет 40-45 градусов, добавьте его к творожной массе и еще раз быстро взбейте, 1-2 минуты.

Готовым кремом можно выравнивать торт!

Стоит отметить, что остатки крема можно хранить в холодильнике до 5 дней, а при необходимости достать, слегка подогреть и немного подбить миксером!

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