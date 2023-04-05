Лучший маринад для скумбрии в духовке: готовится элементарно
Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которую можно мариновать, солить, фаршировать и запекать. В каждом из этих случаев лучше всего приготовить удачный маринад для скумбрии, чтобы в результате она была ароматной и сочной.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в удачном соевом маринаде.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт
- соевый соус – 4 ст. л.
- цедра лимона – 1/4 шт
- сок лимона – 1 ст. л.
- молотый кориандр – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л. без горки
- лимонный перец
Способ приготовления:
1. В скумбрии отрезать голову и плавники, удалить внутренности. Помыть, порезать два филе и каждое из них еще порезать пополам.
2. Для маринада смешать соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.
3. В маринаде замариновать рыбу на 30 минут.
4. После маринования каждый кусок рыбы завернуть в рулетик, закрепить бока зубочисткой. Выложить в форму и полить оставшимся соусом.
5. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
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