Лучший маринад для скумбрии в духовке: готовится элементарно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Лучший маринад для скумбрии в духовке: готовится элементарно

Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которую можно мариновать, солить, фаршировать и запекать. В каждом из этих случаев лучше всего приготовить удачный маринад для скумбрии, чтобы в результате она была ароматной и сочной.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в удачном соевом маринаде.

Рецепт соевого маринада для запеченной скумбрии в духовке

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт
  • соевый соус – 4 ст. л.
  • цедра лимона – 1/4 шт
  • сок лимона – 1 ст. л.
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  • молотый кориандр – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л. без горки
  • лимонный перец

Способ приготовления:

1. В скумбрии отрезать голову и плавники, удалить внутренности. Помыть, порезать два филе и каждое из них еще порезать пополам.

Запеченная скумбрия в маринаде

2. Для маринада смешать соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.

3. В маринаде замариновать рыбу на 30 минут.

В каком маринаде вкусно запечь скумбрию в духовке

4. После маринования каждый кусок рыбы завернуть в рулетик, закрепить бока зубочисткой. Выложить в форму и полить оставшимся соусом.

Маринад для скумбрии

5. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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