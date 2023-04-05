Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которую можно мариновать, солить, фаршировать и запекать. В каждом из этих случаев лучше всего приготовить удачный маринад для скумбрии, чтобы в результате она была ароматной и сочной.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в удачном соевом маринаде.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт

соевый соус – 4 ст. л.

цедра лимона – 1/4 шт

сок лимона – 1 ст. л.

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молотый кориандр – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л. без горки

лимонный перец

Способ приготовления:

1. В скумбрии отрезать голову и плавники, удалить внутренности. Помыть, порезать два филе и каждое из них еще порезать пополам.

2. Для маринада смешать соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.

3. В маринаде замариновать рыбу на 30 минут.

4. После маринования каждый кусок рыбы завернуть в рулетик, закрепить бока зубочисткой. Выложить в форму и полить оставшимся соусом.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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