Львовский сырник – один из традиционных украинских десертов. Блюдо изысканное на виде и очень нежное и сладкое на вкус. Творожная масса прекрасно сочетается с глазурью. Можно порезать как торт.

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Идея приготовления сладкого львовского сырника с глазурью опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Вымешивать руками тесто вам не придется.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9% – 600 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сметана 20% – 50 г

масло сливочное 82% – 50 г

крахмал кукурузный – 30 г

цедра 1/2 лимона

сахар – 50 г

слива вяленая – 30-50 г

шоколад молочный – 80 г

Ингредиенты для глазури:

шоколад молочный – 180 г

масло топленое – 15-20 г

Способ приготовления:

1. Сыр, яйца, соль, сметану, растопленное сливочное масло, крахмал взбить блендером.

2. Массу 843 г разделить пополам, если ваша форма с прямыми стенками. Если форма вверху более широкая, внизу более узкая, отложить 400 г массы и добавить к ней цедру, сахар и нарезанную вяленую сливу.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Оставшуюся массу 443 г соединить с растопленным шоколадом.

5. Выложить в форму цитрусовую массу, разровнять.

6. Сверху шоколадную массу разровнять и отправить в разогретую духовку до 170 градусов на 40 минут.

7. Сначала у сырника бока поднимаются вверх, затем серединка.

8. Как только сырник весь поднялся, включить духовку и через 5 минут вынуть.

9. В процессе остывания сырник опускается до уровня, который был до выпечки.

10. Когда полностью остынет, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 5 часов или ночью.

11. Для глазури растопить шоколад на водяной бане до однородной консистенции.

12. Добавить топленое масло, перемешать.

13. Достать творожник из холодильника, перевернуть на решетку и полить глазурью.

14. Когда глазурь схватится, перенести сырник на блюдо, убрать на 30 минут в холодильник.

15. Нарезать порционно.

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