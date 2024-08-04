Лучший рецепт культового львовского сырника: как приготовить десерт для всей семьи
Львовский сырник – один из традиционных украинских десертов. Блюдо изысканное на виде и очень нежное и сладкое на вкус. Творожная масса прекрасно сочетается с глазурью. Можно порезать как торт.
Идея приготовления сладкого львовского сырника с глазурью опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Вымешивать руками тесто вам не придется.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 9% – 600 г
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- сметана 20% – 50 г
- масло сливочное 82% – 50 г
- крахмал кукурузный – 30 г
- цедра 1/2 лимона
- сахар – 50 г
- слива вяленая – 30-50 г
- шоколад молочный – 80 г
Ингредиенты для глазури:
- шоколад молочный – 180 г
- масло топленое – 15-20 г
Способ приготовления:
1. Сыр, яйца, соль, сметану, растопленное сливочное масло, крахмал взбить блендером.
2. Массу 843 г разделить пополам, если ваша форма с прямыми стенками. Если форма вверху более широкая, внизу более узкая, отложить 400 г массы и добавить к ней цедру, сахар и нарезанную вяленую сливу.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Оставшуюся массу 443 г соединить с растопленным шоколадом.
5. Выложить в форму цитрусовую массу, разровнять.
6. Сверху шоколадную массу разровнять и отправить в разогретую духовку до 170 градусов на 40 минут.
7. Сначала у сырника бока поднимаются вверх, затем серединка.
8. Как только сырник весь поднялся, включить духовку и через 5 минут вынуть.
9. В процессе остывания сырник опускается до уровня, который был до выпечки.
10. Когда полностью остынет, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 5 часов или ночью.
11. Для глазури растопить шоколад на водяной бане до однородной консистенции.
12. Добавить топленое масло, перемешать.
13. Достать творожник из холодильника, перевернуть на решетку и полить глазурью.
14. Когда глазурь схватится, перенести сырник на блюдо, убрать на 30 минут в холодильник.
15. Нарезать порционно.
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