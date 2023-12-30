Лучший сливочный паштет с грибами к новогоднему столу

Паштет – это блюдо, которое отлично подойдет как для обычного завтрака, так и для праздничного стола. Эта закуска никогда не потеряет своей популярности, поскольку является вариативной и менять рецепты можно в зависимости от индивидуальных вкусов.

А есть и такие рецепты паштетов, что менять совсем не нужно. А все потому, что они просто безупречны. Одним из подобных рецептов недавно в Instagram поделилась фудблогерка с ником grigorieva_ak.

Ингредиенты

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

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Шампиньоны – 200-300 гр

Куриная печень – 500 гр

Сливочное масло – 30-40 гр

Сливки – 50-100 мл

Соль

Перец

Сухой чеснок

Способ приготовления

1. Морку и лук нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.

2. Добавить небольшое количество воды и тушить до мягкости овощей.

3. Добавить в сковороду шампиньоны. Вскоре они пустят сок. Включить большой огонь и тушить до готовности.

4. На отдельную сковороду положить куриную печень, очищенную от жилок и кожуры.

5. Добавить сливочное масло и обжаривать печень в течение нескольких минут.

6. Соединить печень с овощами и добавить сливки. Убавить огонь, тушить в течение 5 минут под закрытой крышкой.

7. Пробить блюдо блендером и разложить по порционным банкам.

Этот паштет идеально подходит с карамелизированным луком и ягодным джемом.

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