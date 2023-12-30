Лучший сливочный паштет с грибами к новогоднему столу
Паштет – это блюдо, которое отлично подойдет как для обычного завтрака, так и для праздничного стола. Эта закуска никогда не потеряет своей популярности, поскольку является вариативной и менять рецепты можно в зависимости от индивидуальных вкусов.
А есть и такие рецепты паштетов, что менять совсем не нужно. А все потому, что они просто безупречны. Одним из подобных рецептов недавно в Instagram поделилась фудблогерка с ником grigorieva_ak.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Шампиньоны – 200-300 гр
- Куриная печень – 500 гр
- Сливочное масло – 30-40 гр
- Сливки – 50-100 мл
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
Способ приготовления
1. Морку и лук нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.
2. Добавить небольшое количество воды и тушить до мягкости овощей.
3. Добавить в сковороду шампиньоны. Вскоре они пустят сок. Включить большой огонь и тушить до готовности.
4. На отдельную сковороду положить куриную печень, очищенную от жилок и кожуры.
5. Добавить сливочное масло и обжаривать печень в течение нескольких минут.
6. Соединить печень с овощами и добавить сливки. Убавить огонь, тушить в течение 5 минут под закрытой крышкой.
7. Пробить блюдо блендером и разложить по порционным банкам.
Этот паштет идеально подходит с карамелизированным луком и ягодным джемом.
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