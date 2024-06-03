Песто – идеальное сочетание зелени, сыра, масла для приготовления соусов для салатов. Для пикантности добавьте чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного песто из зелени, который будет идеальным соусом для салатов.

Ингредиенты:

твердый сыр – 100 г

чеснок – 1 зуб.

100 г орехов

100 г зелени, можно микс трав (базилик, петрушка, мята, кинза, укроп, руккола, шпинат)

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сыр натрите.

2. Зелень помойте и переложите в блендер, добавьте сок лимона, орехи, чеснок и перебейте все блендером.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как сделать соус песто из укропа.