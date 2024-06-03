Лучший соус для салатов из петрушки: рецепт песто по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт соуса

Песто – идеальное сочетание зелени, сыра, масла для приготовления соусов для салатов. Для пикантности добавьте чеснок.

Соус песто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного песто из зелени, который будет идеальным соусом для салатов. 

Рецепт соуса

Ингредиенты: 

  • твердый сыр – 100 г
  • чеснок – 1 зуб. 
  • 100 г орехов
  • 100 г зелени, можно микс трав (базилик, петрушка, мята, кинза, укроп, руккола, шпинат)
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Сыр натрите.

Соус песто из зелени

2. Зелень помойте и переложите в блендер, добавьте сок лимона, орехи, чеснок и перебейте все блендером.

Готовый песто

Также на OBOZ.UA сообщалось, как сделать соус песто из укропа. 

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