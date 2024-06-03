Лучший соус для салатов из петрушки: рецепт песто по-новому
Песто – идеальное сочетание зелени, сыра, масла для приготовления соусов для салатов. Для пикантности добавьте чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного песто из зелени, который будет идеальным соусом для салатов.
Ингредиенты:
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 1 зуб.
- 100 г орехов
- 100 г зелени, можно микс трав (базилик, петрушка, мята, кинза, укроп, руккола, шпинат)
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Сыр натрите.
2. Зелень помойте и переложите в блендер, добавьте сок лимона, орехи, чеснок и перебейте все блендером.
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