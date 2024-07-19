Одна из самых больших гастрономических радостей лета – это кукуруза, приготовленная в початках. Ее сладкие ядра, смазанные сливочным маслом, не оставляют безразличными ни взрослых, ни детей.

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Как правильно приготовить кукурузу в початках, разбирался Eatthis. Оказывается, это не так долго и совсем не сложно.

Очистить от шелухи

Когда кукуруза готовится на гриле, обычно ее не очищают от кожуры. Но в данном случае это обязательно нужно сделать.

Шелковые пряди, которые так надоедают при чистке кукурузы, также нужно снять.

Выложить на раскаленную чугунную сковороду

Когда речь заходит о приготовлении кукурузы без варки и открытого огня, следует убедиться, что имеется качественная чугунная сковорода. Именно на ней этот овощ получится просто идеальным.

Разогрейте большую чугунную сковороду на среднем сильном огне до очень горячего состояния (на это уйдет 3-5 минут) и выложите на нее кукурузу в один слой.

Обжарьте кукурузу

Невозможно спрогнозировать точное время приготовления. Но важно убедиться, чтобы кукуруза полностью прожарилась со всех сторон и изменила свой цвет. Когда ядра начинают желтеть и обугливаться – пора снимать овощи со сковороды.

Приправьте маслом и солью

Сняв их со сковороды, горячие кочаны натрите размягченным сливочным маслом и приправьте морской солью большого помола. Таким образом вы получили идеальную кукурузу, приготовленную не на гриле, а не в кипятке, который, как правило, забирает на себя основные вкусовые свойства.

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