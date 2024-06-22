Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

Самый быстрый способ приготовления молодой капусты – стейки. Сверху можно выложить сочный мясной фарш, много сыра и все запечь. Блюдо получится очень сытным.

Идея приготовления запеченных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instagram. Запекаются очень быстро.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

1. Капусту порезать на кольца 1,5 сантиметра.

2. Посолить.

3. Добавить любимые приправы.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

4. Выложить пергамент.

5. Смазать капусту сметаной.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

6. Выложить помидоры.

7. Добавить в фарш очень мелко нарезанный лук, приправить.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

8. Выложить фарш на капусту.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

9. Запекать 30 минут. Для того, чтобы сохранить сочность, можно накрыть сверху пергаментом.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

10. Добавить любимый сыр.

Лучший способ приготовления молодой капусты: запеките овощ в виде стейков

11. Запекать еще 5 минут.

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