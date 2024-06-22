Самый быстрый способ приготовления молодой капусты – стейки. Сверху можно выложить сочный мясной фарш, много сыра и все запечь. Блюдо получится очень сытным.

Идея приготовления запеченных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instagram. Запекаются очень быстро.

1. Капусту порезать на кольца 1,5 сантиметра.

2. Посолить.

3. Добавить любимые приправы.

4. Выложить пергамент.

5. Смазать капусту сметаной.

6. Выложить помидоры.

7. Добавить в фарш очень мелко нарезанный лук, приправить.

8. Выложить фарш на капусту.

9. Запекать 30 минут. Для того, чтобы сохранить сочность, можно накрыть сверху пергаментом.

10. Добавить любимый сыр.

11. Запекать еще 5 минут.

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