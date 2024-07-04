Луковые голубцы: как разнообразить аутентичное украинское блюдо
Луковые голубцы – это интересная интерпретация традиционного украинского блюда. В разных регионах страны голубцы готовят по-разному. Кто-то заворачивает начинку в капусту, кто-то – в виноградные листья. Ну а кто-то – в лук.
Как правильно приготовить луковые голубцы точно знает шеф-повар Эктор Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, сколько нужно их варить, чтобы лук остался целым.
Ингредиенты
- Лук – 3 шт
- Морковь – 2 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Фарш – 500 гр
- Рисовая крупа – 1 ст.
- Гранатовый сок – ¼ ст.
- Свежая мята
- Сок лимона – ½ шт
- Томатное пюре – 2 ст.л.
- Кедровые орехи – 40 г
- Соль – по вкусу
Ингредиенты для соуса
- Вода, в которой варился лук – 2,5 ст.
- Томатное пюре – 2 ст.л.
- Гранатовый сок – ¼ ст.
- Соль – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Две луковицы очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.
2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.
3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.
4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.
5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.
6. С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.
7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.
8. В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.
9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.
10. Накрыть пергаментом и фольгой. Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.
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