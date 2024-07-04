Луковые голубцы – это интересная интерпретация традиционного украинского блюда. В разных регионах страны голубцы готовят по-разному. Кто-то заворачивает начинку в капусту, кто-то – в виноградные листья. Ну а кто-то – в лук.

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Как правильно приготовить луковые голубцы точно знает шеф-повар Эктор Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, сколько нужно их варить, чтобы лук остался целым.

Ингредиенты

Лук – 3 шт

Морковь – 2 шт

Чеснок – 3 зуб

Фарш – 500 гр

Рисовая крупа – 1 ст.

Гранатовый сок – ¼ ст.

Свежая мята

Сок лимона – ½ шт

Томатное пюре – 2 ст.л.

Кедровые орехи – 40 г

Соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса

Вода, в которой варился лук – 2,5 ст.

Томатное пюре – 2 ст.л.

Гранатовый сок – ¼ ст.

Соль – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Две луковицы очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.

2. Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

3. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.

4. Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

5. Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

6. С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.

7. Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

8. В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.

9. Добавить воду, в которой мы варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

10. Накрыть пергаментом и фольгой. Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.

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