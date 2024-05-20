Если в ваши планы на вечер входит просмотр любимого сериала или интересного фильма, не стоит спешить в магазин за разными снеками. Во-первых, они не принесут организму никакой пользы, а во-вторых, существенно ударят по карману.

Поэтому следует обратить внимание на рецепт приготовления домашних снеков, а именно луковых крекеров. Они сэкономят ваши деньги и уберегут здоровье. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником julia.g.space.

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Ингредиенты

Лук – 2 шт

Масло растительное – 100 мл

Семена льна

Мука – 300 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Очищаем лук и измельчаем в блендере вместе с растительным маслом.

2. Муку поединяем с разрыхлителем и солью. К нему добавляем луковую массу и семена льна (можно не добавлять). Замешиваем тесто.

3. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента, образуя тонкий слой.

4. Разрезаем на квадраты и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут или до появления золотистого цвета.

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