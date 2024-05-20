Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам
Если в ваши планы на вечер входит просмотр любимого сериала или интересного фильма, не стоит спешить в магазин за разными снеками. Во-первых, они не принесут организму никакой пользы, а во-вторых, существенно ударят по карману.
Поэтому следует обратить внимание на рецепт приготовления домашних снеков, а именно луковых крекеров. Они сэкономят ваши деньги и уберегут здоровье. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником julia.g.space.
Ингредиенты
- Лук – 2 шт
- Масло растительное – 100 мл
- Семена льна
- Мука – 300 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Очищаем лук и измельчаем в блендере вместе с растительным маслом.
2. Муку поединяем с разрыхлителем и солью. К нему добавляем луковую массу и семена льна (можно не добавлять). Замешиваем тесто.
3. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента, образуя тонкий слой.
4. Разрезаем на квадраты и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут или до появления золотистого цвета.
На OBOZ.UA можно найти много других рецептов крекеров: