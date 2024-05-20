Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
213
Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам

Если в ваши планы на вечер входит просмотр любимого сериала или интересного фильма, не стоит спешить в магазин за разными снеками. Во-первых, они не принесут организму никакой пользы, а во-вторых, существенно ударят по карману.

Поэтому следует обратить внимание на рецепт приготовления домашних снеков, а именно луковых крекеров. Они сэкономят ваши деньги и уберегут здоровье. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником julia.g.space.

Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам
Видео дня

Ингредиенты

  • Лук – 2 шт
  • Масло растительное – 100 мл
  • Семена льна
  • Мука – 300 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Очищаем лук и измельчаем в блендере вместе с растительным маслом.

Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам

2. Муку поединяем с разрыхлителем и солью. К нему добавляем луковую массу и семена льна (можно не добавлять). Замешиваем тесто.

3. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента, образуя тонкий слой.

Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам

4. Разрезаем на квадраты и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут или до появления золотистого цвета.

Луковые крекеры: отличная альтернатива покупным снекам

На OBOZ.UA можно найти много других рецептов крекеров:

Сейчас мы готовим

Все рецепты