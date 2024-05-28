Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным
Львовский сырник – это традиционный украинский десерт, который часто можно увидеть на семейных празднованиях. Выпечка получается гораздо вкуснее, если использовать для нее домашние продукты. А для того, чтобы блюдо не было слишком калорийным, муку и разрыхлитель можно заменить.
Идея приготовления рыхлого львовского сырника без муки, манки и разрыхлителя опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instgaram. Обязательно добавьте сухофрукты.
Ингредиенты:
- творог 9% – 700 г
- сахар – 6 ст.л.
- пакетик ванильного сахара
- сметана – 60-70 г
- яйца – 3 шт.
- кукурузный крахмал – 25 г
- сливочное масло – 100 г
- сухофрукты – по вкусу (50-100 г)
Способ приготовления:
1. В миску добавить творог, сахар, сметану и ванильный сахар.
2. Все сбить погружным блендером.
3. Добавить яйца, крахмал и снова взбить блендером.
4. Добавить растопленное сливочное масло.
5. Перемешать. Можно добавить сухофрукты по вкусу.
6. Выложить в форму.
7. Поставить в духовку на 180 градусов на 45 минут. Следуйте, чтобы зарумянился.
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