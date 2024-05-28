Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

Львовский сырник – это традиционный украинский десерт, который часто можно увидеть на семейных празднованиях. Выпечка получается гораздо вкуснее, если использовать для нее домашние продукты. А для того, чтобы блюдо не было слишком калорийным, муку и разрыхлитель можно заменить.

Идея приготовления рыхлого львовского сырника без муки, манки и разрыхлителя опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instgaram. Обязательно добавьте сухофрукты.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

Ингредиенты:

  • творог 9% – 700 г
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  • сахар – 6 ст.л.
  • пакетик ванильного сахара
  • сметана – 60-70 г
  • яйца – 3 шт.
  • кукурузный крахмал – 25 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сухофрукты – по вкусу (50-100 г)

Способ приготовления:

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

1. В миску добавить творог, сахар, сметану и ванильный сахар.

2. Все сбить погружным блендером.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

3. Добавить яйца, крахмал и снова взбить блендером.

4. Добавить растопленное сливочное масло.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

5. Перемешать. Можно добавить сухофрукты по вкусу.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

6. Выложить в форму.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

7. Поставить в духовку на 180 градусов на 45 минут. Следуйте, чтобы зарумянился.

Львовский сырник без муки, манки и разрыхлителя: получается пышным и очень нежным

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