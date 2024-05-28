Львовский сырник – это традиционный украинский десерт, который часто можно увидеть на семейных празднованиях. Выпечка получается гораздо вкуснее, если использовать для нее домашние продукты. А для того, чтобы блюдо не было слишком калорийным, муку и разрыхлитель можно заменить.

Идея приготовления рыхлого львовского сырника без муки, манки и разрыхлителя опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instgaram. Обязательно добавьте сухофрукты.

Ингредиенты:

творог 9% – 700 г

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сахар – 6 ст.л.

пакетик ванильного сахара

сметана – 60-70 г

яйца – 3 шт.

кукурузный крахмал – 25 г

сливочное масло – 100 г

сухофрукты – по вкусу (50-100 г)

Способ приготовления:

1. В миску добавить творог, сахар, сметану и ванильный сахар.

2. Все сбить погружным блендером.

3. Добавить яйца, крахмал и снова взбить блендером.

4. Добавить растопленное сливочное масло.

5. Перемешать. Можно добавить сухофрукты по вкусу.

6. Выложить в форму.

7. Поставить в духовку на 180 градусов на 45 минут. Следуйте, чтобы зарумянился.

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