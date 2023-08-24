Из творога можно приготовить не только сырники, но и вкусные запеканки, а также ленивые вареники. Очень вкусным блюдом из творога является популярный львовский сырник, основа которого – нежная творожная масса с цедрой цитрусовых и с сухофруктами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного сырника львовского сырника с манкой, апельсиновой цедрой и сухофруктами.

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Ингредиенты:

творог кисломолочный – 1 кг

яйца – 5 шт.

сахар – 160 г

ванильный сахар – 2 пакета

сметана 15% – 70 г

сливочное масло комнатной температуры – 100 г

манка – 50 г

апельсиновая цедра – 1 ст. л.

сухофрукты – 180 г

Глазурь:

масло сливочное – 60 г

сметана – 50 г

сахар – 40 г

какао – 40 г

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру и манную крупу, перебейте блендером до полной однородности.

2. Далее добавьте сухофрукты, перемешайте массу ложкой, выложите в форму смазанную сливочным маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте 45-55 минут при 180С.

3. Обязательно дайте полностью остыть ему в форме. Достаньте и отправьте в холодильник на 5-6 часов.

4. Для глазури: все ингредиенты переложите в кастрюлю. Подогрейте на минимальном огне, постоянно помешивая массу доведите до однородности. Дайте ей остыть до комнатной температуры и покройте охлажденный сырник и снова поставьте в холодильник еще на полтора часа.

Готовый сырник будет очень нежным и вкусным, а цедра придаст блюду очень приятного вкуса и аромата!

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