Львовский сырник: как правильно приготовить популярный и вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт львовского сырника

Из творога можно приготовить не только сырники, но и вкусные запеканки, а также ленивые вареники. Очень вкусным блюдом из творога является популярный львовский сырник, основа которого – нежная творожная масса с цедрой цитрусовых и с сухофруктами. 

Домашний львовский сырник

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного сырника львовского сырника с манкой, апельсиновой цедрой и сухофруктами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 1 кг
  • яйца – 5 шт. 
  • сахар – 160 г
  • ванильный сахар – 2 пакета
  • сметана 15% – 70 г
  • сливочное масло комнатной температуры – 100 г
  • манка – 50 г
  • апельсиновая цедра – 1 ст. л.
  • сухофрукты – 180 г

Глазурь:

  • масло сливочное – 60 г
  • сметана – 50 г
  • сахар – 40 г
  • какао – 40 г

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру и манную крупу, перебейте блендером до полной однородности.

Приготовление основы для блюда

2. Далее добавьте сухофрукты, перемешайте массу ложкой, выложите в форму смазанную сливочным маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте 45-55 минут при 180С.

Сухофрукты для основы

3. Обязательно дайте полностью остыть ему в форме. Достаньте и отправьте в холодильник на 5-6 часов. 

Приготовление десерта

4. Для глазури: все ингредиенты переложите в кастрюлю. Подогрейте на минимальном огне, постоянно помешивая массу доведите до однородности. Дайте ей остыть до комнатной температуры и покройте охлажденный сырник и снова поставьте в холодильник еще на полтора часа.

Глазурь для десерта

Готовый сырник будет очень нежным и вкусным, а цедра придаст блюду очень приятного вкуса и аромата! 

Готовый львовский сырник

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