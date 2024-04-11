Львовский сырник – это невероятно ароматный, влажный и сладкий десерт с шоколадной глазурью, который уже давно стал легендой.

Рецептом приготовления такого сырника поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что еще можно добавить в сырник, чтобы разнообразить его вкус.

Ингредиенты для творожника на форму 5х11х7 см

Творог 9% – 1 кг

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Яйца – 4 шт

Сахар – 170 гр

Сливки 33% – 70 мл

Масло 82% – 90 гр

Манная крупа – 50 гр

Цедра лимона – 1 шт

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Изюм – 170 гр

Ингредиенты для глазури

Масло 82% – 60 гр

Сахар – 40 гр

Какао – 15 гр

Сметана – 50 гр

Золотой пищевой кандурин или присыпка по желанию

Способ приготовления

1. Перебить творог блендером, добавить другие компоненты и перебить еще раз.

2. Всыпать изюм, перемешать.

3. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать 50-60 минут в духовке, разогретой до 180 минут.

4. Сырник должен полностью остыть в духовке. Затем его нужно отправить в холодильник на 5 часов.

5. Соединить компоненты для глазури, прогреть, помешивая, пока не растворится сахар. Дать немного остыть и покрыть сырник.

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