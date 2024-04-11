Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины
Львовский сырник – это невероятно ароматный, влажный и сладкий десерт с шоколадной глазурью, который уже давно стал легендой.
Рецептом приготовления такого сырника поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что еще можно добавить в сырник, чтобы разнообразить его вкус.
Ингредиенты для творожника на форму 5х11х7 см
- Творог 9% – 1 кг
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 170 гр
- Сливки 33% – 70 мл
- Масло 82% – 90 гр
- Манная крупа – 50 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Изюм – 170 гр
Ингредиенты для глазури
- Масло 82% – 60 гр
- Сахар – 40 гр
- Какао – 15 гр
- Сметана – 50 гр
- Золотой пищевой кандурин или присыпка по желанию
Способ приготовления
1. Перебить творог блендером, добавить другие компоненты и перебить еще раз.
2. Всыпать изюм, перемешать.
3. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать 50-60 минут в духовке, разогретой до 180 минут.
4. Сырник должен полностью остыть в духовке. Затем его нужно отправить в холодильник на 5 часов.
5. Соединить компоненты для глазури, прогреть, помешивая, пока не растворится сахар. Дать немного остыть и покрыть сырник.
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