Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

Эрика Ильина
FoodOboz
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Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

Львовский сырник – это невероятно ароматный, влажный и сладкий десерт с шоколадной глазурью, который уже давно стал легендой.

Рецептом приготовления такого сырника поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что еще можно добавить в сырник, чтобы разнообразить его вкус.

Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

Ингредиенты для творожника на форму 5х11х7 см

  • Творог 9% – 1 кг
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  • Яйца – 4 шт
  • Сахар – 170 гр
  • Сливки 33% – 70 мл
  • Масло 82% – 90 гр
  • Манная крупа – 50 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Изюм – 170 гр

Ингредиенты для глазури

  • Масло 82% – 60 гр
  • Сахар – 40 гр
  • Какао – 15 гр
  • Сметана – 50 гр
  • Золотой пищевой кандурин или присыпка по желанию

Способ приготовления

1. Перебить творог блендером, добавить другие компоненты и перебить еще раз.

Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

2. Всыпать изюм, перемешать.

3. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать 50-60 минут в духовке, разогретой до 180 минут.

Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

4. Сырник должен полностью остыть в духовке. Затем его нужно отправить в холодильник на 5 часов.

5. Соединить компоненты для глазури, прогреть, помешивая, пока не растворится сахар. Дать немного остыть и покрыть сырник.

Львовский сырник: легендарный десерт с запада Украины

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