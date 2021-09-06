Львовский сырник: три варианта приготовления в домашних условиях

Львовский сырник – десерт, без которого трудно представить кафейни во Львове. Местные жители с гордостью рассказывают, что аутентичному рецепту много веков, в то же время никто не знает, какой из существующих вариантов оригинален. Сегодня редакция FoodOboz делится тремя вариациями приготовления львовского сырника в домашних условиях.

История рецепта

Впервые опубликовала рецепт львовского сырника легендарная украинка и талантливый кулинар Дарья Цвек в своей книге "Сладкое печенье". С самого детства девочка записывала рецепты матери и бабушки, а став взрослой, начала готовить и придумывать свои блюда.

Видео дня

Львовский сырник с маком

Ингредиенты:

Сыр – 1 кг

Сахар – 250 г

Яйца – 4 шт

Сливочное масло – 180 г

Мак – 100 г

Манная крупа – 1 ст.л

Крахмал – 1 ст.л

Изюм – 100 г

Лимон – 1 шт

Ванильный сахар – по вкусу

Шоколад или сахарная пудра для декора

Способ приготовления:

Мак запарить в кипятке, слить лишнюю жидкость, перетереть. Сыр перетереть с сахаром. Яйца взбить, не разделяя белки и желтки и добавить к творожной массе. Всыпать манку, крахмал, ванильный сахар. Перемешать. Добавить масло, цедру лимона и еще раз перемешать до однородности. Несколько ложек творожной массы положить в мак, перемешать. Добавить смесь ко всей сырной массы и тщательно перемешать. Разделить творожную массу пополам. Половину выложить в смазанную маслом форму. Ко второй половине добавить ошпаренные кипятком изюм, перемешать и выложить сверху в форму. Выпекать в течение 55-60 минут при 180ºС. После охлаждения полить сырник растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.

Львовский сырник с яблоками

Ингредиенты для теста:

Мука – 240 г

Маргарин – 100 г

Сметана – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар – 100 г

Яблоки – 1 кг,

Корица – 1 ч.л.

Ингредиенты для творожной начинки:

Сыр – 1 кг

Масло – 100 г

Сахар – 200 г

Яйца – 2 шт.

Яичные белки – 2 шт.

Манная крупа – 50 г

Соль

Ваниль

Разрыхлитель для теста –1 ч.л

Способ приготовления:

Смешать мягкий маргарин, яичные желтки и сметану. Добавить сахар, разрыхлитель, муку. Перемешать до однородности. Разделить желтки и белки 2 яиц. Желтки перетереть с сахаром, белки - взбить до крутых пиков. Творог взбить блендером. Добавить 2 яйца, масло, разрыхлитель, манку, соль и ваниль. Перемешать до однородности. Ложкой осторожно вмешать в массе взбитые белки. Яблоки почистить, натереть на крупной терке или тонко нарезать. Форму выложить пергаментом и смазать маслом. Выложить на дно формы тесто, на него - яблоки, а сверху - сырную массу. Можно украсить ломтиками яблок сверху. Выпекать 1 час при температуре 180 градусов. После приготовления оставить в выключенной духовке до полного остывания, чтобы пышный сырник не упал.

Львовский сырник из шоколадного тесте

Ингредиенты:

Сыр – 1 кг

Яйца – 8

Сахар – 250 г

Крахмал – 2 ст.л

Молоко – 200 г

Цедра лимона

Ингредиенты для шоколадного теста:

Яйца – 2 шт

Сахар – 150 г

Масло – 150 г

Мука – 300 г

Какао-порошок – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления:

Яйца растереть с сахаром. Добавить сливочное масло комнатной температуры, перемешать. Соединить муку, какао, разрыхлитель. Добавить в яично-масляной массу. Замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и на 20 мин положить в морозилку. В 8 яйцах разделить белки и желтки. Желтки растереть с сахаром. Добавить цедру лимона. Добавить сыр, взбить массу до однородности. Белки взбить до крутых пиков. Осторожно, ложкой, вмешать в творожную массу. Добавить крахмал, долить молоко. Перемешать до однородности. Форму смазать маслом. Шоколадное тесто разделить на 2 половины. Одну растереть на крупной терке на дно формы, разровнять вилкой. На тесто выложить творожную массу. Сверху потереть вторую половину шоколадного теста. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа. Выключив огонь, еще 30-40 мин подержать в духовке до остывания. Готовый сырник перед подачей украсить сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: