Львовский сырник: три варианта приготовления в домашних условиях
Львовский сырник – десерт, без которого трудно представить кафейни во Львове. Местные жители с гордостью рассказывают, что аутентичному рецепту много веков, в то же время никто не знает, какой из существующих вариантов оригинален. Сегодня редакция FoodOboz делится тремя вариациями приготовления львовского сырника в домашних условиях.
История рецепта
Впервые опубликовала рецепт львовского сырника легендарная украинка и талантливый кулинар Дарья Цвек в своей книге "Сладкое печенье". С самого детства девочка записывала рецепты матери и бабушки, а став взрослой, начала готовить и придумывать свои блюда.
Львовский сырник с маком
Ингредиенты:
Сыр – 1 кг
Сахар – 250 г
Яйца – 4 шт
Сливочное масло – 180 г
Мак – 100 г
Манная крупа – 1 ст.л
Крахмал – 1 ст.л
Изюм – 100 г
Лимон – 1 шт
Ванильный сахар – по вкусу
Шоколад или сахарная пудра для декора
Способ приготовления:
Мак запарить в кипятке, слить лишнюю жидкость, перетереть.
Сыр перетереть с сахаром. Яйца взбить, не разделяя белки и желтки и добавить к творожной массе.
Всыпать манку, крахмал, ванильный сахар. Перемешать. Добавить масло, цедру лимона и еще раз перемешать до однородности.
Несколько ложек творожной массы положить в мак, перемешать. Добавить смесь ко всей сырной массы и тщательно перемешать.
Разделить творожную массу пополам. Половину выложить в смазанную маслом форму. Ко второй половине добавить ошпаренные кипятком изюм, перемешать и выложить сверху в форму.
Выпекать в течение 55-60 минут при 180ºС.
После охлаждения полить сырник растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.
Львовский сырник с яблоками
Ингредиенты для теста:
Мука – 240 г
Маргарин – 100 г
Сметана – 1 ст.л.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Яичные желтки – 2 шт.
Сахар – 100 г
Яблоки – 1 кг,
Корица – 1 ч.л.
Ингредиенты для творожной начинки:
Сыр – 1 кг
Масло – 100 г
Сахар – 200 г
Яйца – 2 шт.
Яичные белки – 2 шт.
Манная крупа – 50 г
Соль
Ваниль
Разрыхлитель для теста –1 ч.л
Способ приготовления:
Смешать мягкий маргарин, яичные желтки и сметану. Добавить сахар, разрыхлитель, муку. Перемешать до однородности.
Разделить желтки и белки 2 яиц. Желтки перетереть с сахаром, белки - взбить до крутых пиков.
Творог взбить блендером. Добавить 2 яйца, масло, разрыхлитель, манку, соль и ваниль. Перемешать до однородности. Ложкой осторожно вмешать в массе взбитые белки.
Яблоки почистить, натереть на крупной терке или тонко нарезать.
Форму выложить пергаментом и смазать маслом. Выложить на дно формы тесто, на него - яблоки, а сверху - сырную массу. Можно украсить ломтиками яблок сверху.
Выпекать 1 час при температуре 180 градусов. После приготовления оставить в выключенной духовке до полного остывания, чтобы пышный сырник не упал.
Львовский сырник из шоколадного тесте
Ингредиенты:
Сыр – 1 кг
Яйца – 8
Сахар – 250 г
Крахмал – 2 ст.л
Молоко – 200 г
Цедра лимона
Ингредиенты для шоколадного теста:
Яйца – 2 шт
Сахар – 150 г
Масло – 150 г
Мука – 300 г
Какао-порошок – 30 г
Разрыхлитель – 1 ч.л
Способ приготовления:
Яйца растереть с сахаром. Добавить сливочное масло комнатной температуры, перемешать.
Соединить муку, какао, разрыхлитель. Добавить в яично-масляной массу. Замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и на 20 мин положить в морозилку.
В 8 яйцах разделить белки и желтки. Желтки растереть с сахаром. Добавить цедру лимона.
Добавить сыр, взбить массу до однородности.
Белки взбить до крутых пиков. Осторожно, ложкой, вмешать в творожную массу.
Добавить крахмал, долить молоко. Перемешать до однородности.
Форму смазать маслом.
Шоколадное тесто разделить на 2 половины. Одну растереть на крупной терке на дно формы, разровнять вилкой.
На тесто выложить творожную массу. Сверху потереть вторую половину шоколадного теста.
Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа. Выключив огонь, еще 30-40 мин подержать в духовке до остывания. Готовый сырник перед подачей украсить сахарной пудрой.
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