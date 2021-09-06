Львовский сырник: три варианта приготовления в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Львовский сырник: три варианта приготовления в домашних условиях

Львовский сырник – десерт, без которого трудно представить кафейни во Львове. Местные жители с гордостью рассказывают, что аутентичному рецепту много веков, в то же время никто не знает, какой из существующих вариантов оригинален. Сегодня редакция FoodOboz делится тремя вариациями приготовления львовского сырника в домашних условиях.

История рецепта

Дария Цвек – автор книги "Сладкая печенье"

Впервые опубликовала рецепт львовского сырника легендарная украинка и талантливый кулинар Дарья Цвек в своей книге "Сладкое печенье". С самого детства девочка записывала рецепты матери и бабушки, а став взрослой, начала готовить и придумывать свои блюда.

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Львовский сырник с маком

Сырник с маком

Ингредиенты:

  • Сыр – 1 кг

  • Сахар – 250 г

  • Яйца – 4 шт

  • Сливочное масло – 180 г

  • Мак – 100 г

  • Манная крупа – 1 ст.л

  • Крахмал – 1 ст.л

  • Изюм – 100 г

  • Лимон – 1 шт

  • Ванильный сахар – по вкусу

  • Шоколад или сахарная пудра для декора

Способ приготовления:

  1. Мак запарить в кипятке, слить лишнюю жидкость, перетереть.

  2. Сыр перетереть с сахаром. Яйца взбить, не разделяя белки и желтки и добавить к творожной массе.

  3. Всыпать манку, крахмал, ванильный сахар. Перемешать. Добавить масло, цедру лимона и еще раз перемешать до однородности.

  4. Несколько ложек творожной массы положить в мак, перемешать. Добавить смесь ко всей сырной массы и тщательно перемешать.

  5. Разделить творожную массу пополам. Половину выложить в смазанную маслом форму. Ко второй половине добавить ошпаренные кипятком изюм, перемешать и выложить сверху в форму.

  6. Выпекать в течение 55-60 минут при 180ºС.

  7. После охлаждения полить сырник растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.

Львовский сырник с яблоками

Сырник с яблоками

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 240 г

  • Маргарин – 100 г

  • Сметана – 1 ст.л.

  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

  • Яичные желтки – 2 шт.

  • Сахар – 100 г

  • Яблоки – 1 кг,

  • Корица – 1 ч.л.

Ингредиенты для творожной начинки:

  • Сыр – 1 кг

  • Масло – 100 г

  • Сахар – 200 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Яичные белки – 2 шт.

  • Манная крупа – 50 г

  • Соль

  • Ваниль

  • Разрыхлитель для теста –1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Смешать мягкий маргарин, яичные желтки и сметану. Добавить сахар, разрыхлитель, муку. Перемешать до однородности.

  2. Разделить желтки и белки 2 яиц. Желтки перетереть с сахаром, белки - взбить до крутых пиков.

  3. Творог взбить блендером. Добавить 2 яйца, масло, разрыхлитель, манку, соль и ваниль. Перемешать до однородности. Ложкой осторожно вмешать в массе взбитые белки.

  4. Яблоки почистить, натереть на крупной терке или тонко нарезать.

  5. Форму выложить пергаментом и смазать маслом. Выложить на дно формы тесто, на него - яблоки, а сверху - сырную массу. Можно украсить ломтиками яблок сверху.

  6. Выпекать 1 час при температуре 180 градусов. После приготовления оставить в выключенной духовке до полного остывания, чтобы пышный сырник не упал.

Львовский сырник из шоколадного тесте

Львовский сырник в шоколадном тесте

Ингредиенты:

  • Сыр – 1 кг

  • Яйца – 8

  • Сахар – 250 г

  • Крахмал – 2 ст.л

  • Молоко – 200 г

  • Цедра лимона

Ингредиенты для шоколадного теста:

  • Яйца – 2 шт

  • Сахар – 150 г

  • Масло – 150 г

  • Мука – 300 г

  • Какао-порошок – 30 г

  • Разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Яйца растереть с сахаром. Добавить сливочное масло комнатной температуры, перемешать.

  2. Соединить муку, какао, разрыхлитель. Добавить в яично-масляной массу. Замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и на 20 мин положить в морозилку.

  3. В 8 яйцах разделить белки и желтки. Желтки растереть с сахаром. Добавить цедру лимона.

  4. Добавить сыр, взбить массу до однородности.

  5. Белки взбить до крутых пиков. Осторожно, ложкой, вмешать в творожную массу.

  6. Добавить крахмал, долить молоко. Перемешать до однородности.

  7. Форму смазать маслом.

  8. Шоколадное тесто разделить на 2 половины. Одну растереть на крупной терке на дно формы, разровнять вилкой.

  9. На тесто выложить творожную массу. Сверху потереть вторую половину шоколадного теста.

  10. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа. Выключив огонь, еще 30-40 мин подержать в духовке до остывания. Готовый сырник перед подачей украсить сахарной пудрой.

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