Котлеты с красной икрой, стейк и секретная доставка: какую еду предпочитают украинские президенты

Украинские президенты никогда не скрывали своих гастрономических предпочтений, более того, кто-то с удовольствием рассказывал, показывал и даже делился рецептами любимых блюд. Как оказалось – аппетиты у гарантов весьма скромные – некоторые из них обожают гречку, кто-то мед, кому-то по душе обычные рыбные котлеты – все элементарно и без шика.

Редакция FoodOboz подробно расскажет, какие блюда предпочитают употреблять украинские президенты.

Владимир Зеленский

Первая леди Украины – Елена Зеленская в одном из интервью заявила, что ее муж абсолютно не прихотлив к еде, может есть салаты, рыбу, мясо.

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Он любит и жареный картофель, но ест его крайне редко.

Стоит отметить, что есть и любимое блюдо у Владимира Зеленского и это – говяжий стейк, приготовленный в тандыре.

Любит, когда мясо полностью прожаренное, но не сухое. Иногда он и сам может постоять за грилем, чтобы полакомиться стейком.

Петр Порошенко

Его супруга Марина Порошенко рассказала в интервью, какие блюда предпочитает пятый президент Украины, это – гречневая каша и домашние котлеты.

Виктор Янукович

В одном из интервью его бывший личный повар рассказал, что четвертый президент Украины очень любил вычурные и странные блюда, например, котлеты с кабана или из щуки, но с красной икрой. Все продукты проходили лабораторию и дегустаторов, после чего пищу доставляли по уникальной системе – по специальному подземному туннелю.

Если котлеты, то, например, с кабана, если из щуки — то с красной икрой. Большинство продуктов выращивали в Межигорье: здесь была молочная кухня, теплица и ферма.

Виктор Ющенко

Ни для кого не секрет, что третий украинский президент тот еще заядлый пасечник и безусловно, как он сам уточнил, он обожает мед и молоко.

Вкусным блюдом может стать даже кружка свежего молока с душистым, еще горячим хлебом и медом

Также Виктор Андреевич любит все традиционные украинские блюда – борщ, вареники, кулеш, гречневую кашу, а также овощное рагу и уху.

В одном из интервью он отметил, что и сам очень любит готовить для семьи вкусные блюда.

Леонид Кучма

Второй президент Украины неоднократно охотно делился своими гастрономическими предпочтениями, отмечая, что очень любит запеченную рыбе с майонезом по-президентски – судак с осетриной. А также обожает черный хлеб с салом, а также пирожки с маком и курагой.

Леонид Кравчук

В одном из интервью первый президент независимой Украины рассказал, что больше всего любит блюда, которые он сам готовит, но среди них есть любимое – вареники с подсоленным творогом.

Поскольку вареники я люблю по своему собственному рецепту, то там очень много факторов, которые превращают их в идеальную закуску

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