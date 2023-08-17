Что такое лютеница и как ее приготовить

Лютеница: как правильно и из чего приготовить пикантный болгарский соус
Лютеница – традиционный болгарский соус из помидоров и перца. Его можно есть сразу или закрывать на зиму. В соусе используется не так много специй, но для яркого вкуса лютеницу часто дополняют чесноком.
Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом болгарского соуса лютеница из помидоров и перца.
Ингредиенты:
- перец сладкий красный – 6 стручков
- помидоры – 3 шт
- чеснок – 2 зубчика
- масло растительное – 4 ст. л.
- сахар – 2-3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец черный
- перец острый
Способ приготовления:
1. Для начала выложить перец и помидоры на противень. Запечь перец в духовке до мягкости, помидоры до того состояния, чтобы лопнула кожура.
2. Запеченные овощи переложить в пакет, охладить, после чего очистить от кожуры и семян. Измельчить их. Образующийся сок – не выливать.
3. В сотейник положить измельченные овощи, сок, добавить специи, соль, сахар и растительное масло. Выжать через пресс чеснок. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
4. Горячий соус переложить в банки, закатать крышками и охладить. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: