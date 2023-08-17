Что такое лютеница и как ее приготовить

Лютеница – традиционный болгарский соус из помидоров и перца. Его можно есть сразу или закрывать на зиму. В соусе используется не так много специй, но для яркого вкуса лютеницу часто дополняют чесноком.

Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом болгарского соуса лютеница из помидоров и перца.

Ингредиенты:

перец сладкий красный – 6 стручков

помидоры – 3 шт

чеснок – 2 зубчика

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масло растительное – 4 ст. л.

сахар – 2-3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

перец черный

перец острый

Способ приготовления:

1. Для начала выложить перец и помидоры на противень. Запечь перец в духовке до мягкости, помидоры до того состояния, чтобы лопнула кожура.

2. Запеченные овощи переложить в пакет, охладить, после чего очистить от кожуры и семян. Измельчить их. Образующийся сок – не выливать.

3. В сотейник положить измельченные овощи, сок, добавить специи, соль, сахар и растительное масло. Выжать через пресс чеснок. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

4. Горячий соус переложить в банки, закатать крышками и охладить. Готово!

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