Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

Мачанка (также ее называют "мачка") – традиционное блюдо галицкой кухни. Это очень вкусная грибная подливка, которую принято подавать к картофелю, голубцам, вареникам, мясу и т.д.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram опубликовал аутентичный рецепт приготовления мачанки. Он также рассказал, какие грибы лучше всего подходят для ее приготовления.

Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

Ингредиенты

  • Сухие грибы – 120 гр
  • Лук – 250 гр
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сметана 15% – 3 ст.л.
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  • Сушеный чеснок
  • Соль
  • Перец
  • Масло растительное – 20 мл
  • Вода – 400 мл

Способ приготовления

1.Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25мин. Затем воду слейте, а грибы нарежьте небольшими кусками.

Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

2. Вливаем в сковороду масло, вбрасываем лук, и на среднем огне обжариваем в течение 6 мин.

3. Параллельно на сухой сковороде на большом огне обжарьте до коричневого цвета муку, постоянно перемешивая, чтобы не сгорела.

Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

4. В ледяную воду вбрасываем муку и все вымешиваем до однородности.

5. Через сито перелейте воду с мукой в сковороду, чтобы не осталось комочков.

6. Добавьте грибы, соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая на малом огне тушите около 20-25 мин.

Мачанка – аутентичная галицкая грибная подлива, подходящая ко всем блюдам

7. Добавьте несколько ложек сметаны или сливок, и протушите перемешивая еще 10-12 мин. Блюдо готово.

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