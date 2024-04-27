Мачанка (также ее называют "мачка") – традиционное блюдо галицкой кухни. Это очень вкусная грибная подливка, которую принято подавать к картофелю, голубцам, вареникам, мясу и т.д.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram опубликовал аутентичный рецепт приготовления мачанки. Он также рассказал, какие грибы лучше всего подходят для ее приготовления.

Ингредиенты

Сухие грибы – 120 гр

Лук – 250 гр

Мука – 2 ст.л.

Сметана 15% – 3 ст.л.

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Сушеный чеснок

Соль

Перец

Масло растительное – 20 мл

Вода – 400 мл

Способ приготовления

1.Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на 25мин. Затем воду слейте, а грибы нарежьте небольшими кусками.

2. Вливаем в сковороду масло, вбрасываем лук, и на среднем огне обжариваем в течение 6 мин.

3. Параллельно на сухой сковороде на большом огне обжарьте до коричневого цвета муку, постоянно перемешивая, чтобы не сгорела.

4. В ледяную воду вбрасываем муку и все вымешиваем до однородности.

5. Через сито перелейте воду с мукой в сковороду, чтобы не осталось комочков.

6. Добавьте грибы, соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая на малом огне тушите около 20-25 мин.

7. Добавьте несколько ложек сметаны или сливок, и протушите перемешивая еще 10-12 мин. Блюдо готово.

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