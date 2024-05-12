Купили слишком много ревеня и теперь не знаете, что с ним делать? Тогда давайте выпекать маффины, которые точно понравятся всем. Секрет их уникального вкуса заключается не только в добавлении ревеня, но и в использовании белого шоколада.

Фудблогер Юлия Сенич решила рассказать, как правильно приготовить такую выпечку. В своем Instagram она также показала, как лучше добавлять белый шоколад к такому виду выпечки.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Мука – 250 гр

Сахар – 120 гр

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Ванильный сахар

Масло растительное – 50 мл

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Молоко – 100 мл

Ревень – 150 гр

Белый шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1.Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром и взбиваем миксером до пышной пены.

2. Добавляем масло, молоко, соль и просеянную муку. Замешиваем тесто.

3. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.

4. Выкладываем тесто в бумажные формы, которые уже размещены в металлической форме и сверху добавляем ревень и шоколад. Нажимаем на начинку, чтобы она очутилась на дне.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. После выпечки присыпаем сахарной пудрой.

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