Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе
Купили слишком много ревеня и теперь не знаете, что с ним делать? Тогда давайте выпекать маффины, которые точно понравятся всем. Секрет их уникального вкуса заключается не только в добавлении ревеня, но и в использовании белого шоколада.
Фудблогер Юлия Сенич решила рассказать, как правильно приготовить такую выпечку. В своем Instagram она также показала, как лучше добавлять белый шоколад к такому виду выпечки.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Мука – 250 гр
- Сахар – 120 гр
- Ванильный сахар
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Молоко – 100 мл
- Ревень – 150 гр
- Белый шоколад – 70 гр
Способ приготовления
1.Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром и взбиваем миксером до пышной пены.
2. Добавляем масло, молоко, соль и просеянную муку. Замешиваем тесто.
3. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.
4. Выкладываем тесто в бумажные формы, которые уже размещены в металлической форме и сверху добавляем ревень и шоколад. Нажимаем на начинку, чтобы она очутилась на дне.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. После выпечки присыпаем сахарной пудрой.
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