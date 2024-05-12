Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

Эрика Ильина
FoodOboz
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Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

Купили слишком много ревеня и теперь не знаете, что с ним делать? Тогда давайте выпекать маффины, которые точно понравятся всем. Секрет их уникального вкуса заключается не только в добавлении ревеня, но и в использовании белого шоколада.

Фудблогер Юлия Сенич решила рассказать, как правильно приготовить такую выпечку. В своем Instagram она также показала, как лучше добавлять белый шоколад к такому виду выпечки.

Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Мука – 250 гр
  • Сахар – 120 гр
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  • Ванильный сахар
  • Масло растительное – 50 мл
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Молоко – 100 мл
  • Ревень – 150 гр
  • Белый шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1.Яйца смешиваем с сахаром и ванильным сахаром и взбиваем миксером до пышной пены.

2. Добавляем масло, молоко, соль и просеянную муку. Замешиваем тесто.

Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

3. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.

4. Выкладываем тесто в бумажные формы, которые уже размещены в металлической форме и сверху добавляем ревень и шоколад. Нажимаем на начинку, чтобы она очутилась на дне.

Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. После выпечки присыпаем сахарной пудрой.

Маффины с ревенем и белым шоколадом: как быстро приготовить вкусность к кофе

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