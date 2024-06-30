Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

Печеночный паштет – это очень бюджетная и простая в приготовлении закуска. С ним можно сделать корзинки или просто смазать массу на хлеб. А для того, чтобы у блюда был идеальный вкус, добавьте к мясу несколько простых компонентов.

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Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Все нужно просто сбить.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливочное масло
  • соль/перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

1. Печень очистить от пленки и жилок.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

2. Хорошо промыть.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

3. Измельчить и обжарить на среднем огне до готовности.

4. Отдельно поджарить лук и морковь.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

5. Добавить масло и зажарку к печени.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

6. Посолить, поперчить по вкусу и взбить блендером.

Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить

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