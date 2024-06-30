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Маиый вкусный печеночный паштет со сливочным маслом: все нужно просто взбить
Печеночный паштет – это очень бюджетная и простая в приготовлении закуска. С ним можно сделать корзинки или просто смазать массу на хлеб. А для того, чтобы у блюда был идеальный вкус, добавьте к мясу несколько простых компонентов.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Все нужно просто сбить.
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сливочное масло
- соль/перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень очистить от пленки и жилок.
2. Хорошо промыть.
3. Измельчить и обжарить на среднем огне до готовности.
4. Отдельно поджарить лук и морковь.
5. Добавить масло и зажарку к печени.
6. Посолить, поперчить по вкусу и взбить блендером.
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