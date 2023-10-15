Майонез – это широко известный холодный соус, который придаст любому блюду непревзойденный вкус. К тому же, он насколько легок в приготовлении, что с ним справятся даже начинающие хозяйки.

Идея приготовления майонеза в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой с ником ( @lanas_diet ) в Instagram. В основе – вареные в крутую яйца и растительное масло.

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Ингредиенты:

Вареные в крутые яйца – 3 шт.

Масло растительное - 30 мл.

Вода фильтрованная – 80 мл.

Соль – 0.5 ч.л

Сахар – 10 г. (для оттенка вкуса, не обязательно)

Сок лимона – 10 мл. (можно уксус, но поменьше)

Горчица крепкая – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Варим яйца. Очищаем от скорлупы яйца и нарезаем на несколько небольших частей.

2. Добавляем в блендер: вареные яйца, соль, сахар, сок лимона, горчицу, масло и фильтрованную воду. Перемешиваем.

3. Свежий майонез готов.

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