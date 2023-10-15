Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
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Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

Майонез  – это широко известный холодный соус, который придаст любому блюду непревзойденный вкус. К тому же, он насколько легок в приготовлении, что с ним справятся даже начинающие хозяйки.

Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

Идея приготовления майонеза в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой с ником ( @lanas_diet ) в Instagram. В основе – вареные в крутую яйца и растительное масло.

Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами
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Ингредиенты:

  • Вареные в крутые яйца – 3 шт.
  • Масло растительное - 30 мл.
  • Вода фильтрованная – 80 мл.
  • Соль – 0.5 ч.л
  • Сахар – 10 г. (для оттенка вкуса, не обязательно)
  • Сок лимона – 10 мл. (можно уксус, но поменьше)
  • Горчица крепкая – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Варим яйца. Очищаем от скорлупы яйца и нарезаем на несколько небольших частей.

Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

2. Добавляем в блендер: вареные яйца, соль, сахар, сок лимона, горчицу, масло и фильтрованную воду. Перемешиваем.

Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

3. Свежий майонез готов.

Майонез в домашних условиях: как приготовить с варенными яйцами

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