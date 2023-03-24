Майонез в домашних условиях за 5 минут: рецепт без яиц и молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Майонез в домашних условиях за 5 минут: рецепт без яиц и молока

Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или без них и берут за основу молоко, с горчицей, маслом и даже авокадо. Если же вы соблюдаете пост – существует альтернатива.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом постного майонеза без яиц и молока готовится соус из сока консервированного горошка.

Рецепт постного майонеза без яиц и молока

Ингредиенты:

  • жидкость из консервированного горошка
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  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • уксус яблочный – 1 ч. л.
  • горчица и перец по желанию

Способ приготовления:

1. Взять одну банку горошка и процедить жидкость в чашу блендера.

Домашний майонез за 5 минут

2. Добавить сахар, соль, сок лимона и уксус. Взбить все до однородности и легкого загустения.

3. Равномерно наливая масло, продолжить взбивать.

Майонез в домашних условиях

Важно: если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.

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