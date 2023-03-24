Майонез в домашних условиях за 5 минут: рецепт без яиц и молока
Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или без них и берут за основу молоко, с горчицей, маслом и даже авокадо. Если же вы соблюдаете пост – существует альтернатива.
Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом постного майонеза без яиц и молока – готовится соус из сока консервированного горошка.
Ингредиенты:
- жидкость из консервированного горошка
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- уксус яблочный – 1 ч. л.
- горчица и перец по желанию
Способ приготовления:
1. Взять одну банку горошка и процедить жидкость в чашу блендера.
2. Добавить сахар, соль, сок лимона и уксус. Взбить все до однородности и легкого загустения.
3. Равномерно наливая масло, продолжить взбивать.
Важно: если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.
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