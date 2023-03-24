Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или без них и берут за основу молоко, с горчицей, маслом и даже авокадо. Если же вы соблюдаете пост – существует альтернатива.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом постного майонеза без яиц и молока – готовится соус из сока консервированного горошка.

Ингредиенты:

жидкость из консервированного горошка

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сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сок лимона – 1 ст. л.

уксус яблочный – 1 ч. л.

горчица и перец по желанию

Способ приготовления:

1. Взять одну банку горошка и процедить жидкость в чашу блендера.

2. Добавить сахар, соль, сок лимона и уксус. Взбить все до однородности и легкого загустения.

3. Равномерно наливая масло, продолжить взбивать.

Важно: если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.

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