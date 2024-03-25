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Майонезный кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и мягким
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, отбивных, а также сочных котлет. Еще его можно вкусно запекать с овощами, специями, соусами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных отбивных в майонезном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 3 ст. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Мука – 3 ст. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кляр: взбейте яйца со специями, добавьте майонез, тертый чеснок, муку и перемешайте.
2. Филе порежьте, отбейте, посолите, поперчите.
3. Выложите филе в кляр, оставьте промариноваться.
4. После пожарьте мясо на сковороде с двух сторон до готовности.
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