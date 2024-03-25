Майонезный кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Майонезный кляр для отбивных: мясо будет очень сочным и мягким

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, отбивных, а также сочных котлет. Еще его можно вкусно запекать с овощами, специями, соусами и сыром.

Сочное куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных отбивных  в майонезном кляре. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Яйца – 3 шт. 
  • Майонез – 3 ст. л. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Мука – 3 ст. л. 
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кляр: взбейте яйца со специями, добавьте майонез, тертый чеснок, муку и перемешайте.

Кляр для отбивных

2. Филе порежьте, отбейте, посолите, поперчите.

Филе со специями

3. Выложите филе в кляр, оставьте промариноваться. 

Приготовление мяса

4. После пожарьте мясо на сковороде с двух сторон до готовности.

Готовые отбивные

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