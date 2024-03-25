Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, отбивных, а также сочных котлет. Еще его можно вкусно запекать с овощами, специями, соусами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных отбивных в майонезном кляре.

Видео дня

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Яйца – 3 шт.

Майонез – 3 ст. л.

Чеснок – 3 зуб.

Мука – 3 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кляр: взбейте яйца со специями, добавьте майонез, тертый чеснок, муку и перемешайте.

2. Филе порежьте, отбейте, посолите, поперчите.

3. Выложите филе в кляр, оставьте промариноваться.

4. После пожарьте мясо на сковороде с двух сторон до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: