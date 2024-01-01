Макароны больше никогда не разварятся! Простой лайфхак сделает ваше блюдо идеальным

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
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Как сварить макароны: лайфхак

Существует много разнообразных лайфхаков, чтобы макароны не выкипали из кастрюли и не разваривались. Однако, далеко не все они действенны. Бывает и так, что макароны варятся, а практически через минуту большая часть жидкости уже находится на варочной поверхности. Тогда к процессу приготовления пищи прибавляется еще один – уборка.

Но недавно Mirror опубликовал один интересный лайфхак, благодаря которому ни одна капля жидкости больше не уйдет из кастрюли с макаронами, а само блюдо никогда не разварится. Оказалось, что для реализации этого лайфхака нужен только один ингредиент.

Макароны больше никогда не разварятся! Простой лайфхак сделает ваше блюдо идеальным
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Конечно же, самый легкий способ сделать так, чтобы вода не убегала из кастрюли – снизить степень нагрева. Тем не менее, в таком случае макароны будут готовиться гораздо дольше. Также для предотвращения выкепания воды часто используют деревянную ложку, которую нужно положить на края кастрюли. Но все эти лайфхаки ничего по сравнению с тем, что показало вышеуказанное издание.

Оказывается, чтобы образующаяся жидкость во время варки макарон никуда не убегала, достаточно лишь бросить к ней кубик льда. Тогда количество пены моментально снизится, но сам процесс варки не прекратится. Более того, благодаря этому лайфхаку макароны никогда не разварятся и сохранят свою структуру.

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