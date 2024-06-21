Макароны с клубникой: для тех, кто не хочет лепить вареники
Если вы любите вареники с ягодами, но не хотите их лепить, это блюдо – именно то, что вам нужно. Макароны фарфале в сочетании с сыром маскарпоне и клубникой станут превосходной заменой подлинному блюду.
Как приготовить макароны фарфале с клубникой так, чтобы в животе начали летать бабочки, знает фудблогер с ником tastystories feed. В Instagram она рассказала, что еще нужно добавить к этому блюду, чтобы оно получилось идеальным.
Ингредиенты
- Макароны фарфале
- Клубника
- Сыр маскарпоне или сметана
- Сахар – 2 ст.л.
- Мята – для декора
Способ приготовления
1. Отвариваем макароны согласно маркировке на упаковке.
2. Нарезанную клубнику соединяем с маскарпоном или сметаной.
3. На еще горячие макароны выкладываем клубничную смесь. Так клубника пустит сок.
4. Посыпаем сахаром, количество которого регулируем по желанию.
5. Украшаем мятой и подаем на стол.
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