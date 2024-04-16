Макароны с куриными сердечками: рецепт бюджетного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить с мясом, фаршем, овощами и морепродуктами, сыром. Стоит отметить, что все макароны готовятся очень быстро. 

Макароны с подливой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетных макарон с жареными куриными сердечками, овощами и томатной пастой. 

Рецепт макарон
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Ингредиенты:

  • 400 г куриных сердечек
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 0,5 средней моркови
  • 40 г томатной пасты
  • 250 г макарон

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки хорошо промойте, отрежьте все лишнее и разрежьте пополам. Затем еще раз хорошо промойте и дайте воде стечь.

Куриные сердечки

2. Сковороду разогрейте с маслом и переложите туда сердечки. Немного обжарьте. Добавьте после нарезанный лук, обжарьте до прозрачности, после морковь и обжарьте все вместе до золотистого цвета.

Жареные сердечки с овощами

3. Далее добавьте томатную пасту, и готовьте 1-2 минутки. Добавьте соль и залейте водой. Тушите под крышкой до готовности сердечек – около 40 минут.

Приготовление макарон

4. Всыпьте сухие макароны и залейте водой так, чтобы она хорошо покрыла макароны. Количество воды зависит от самих макарон, в процессе можно доливать. Добавьте соль и перец по вкусу, накройте крышкой и готовьте к готовности макароны.

Макароны с сердечками

По желанию украсьте зеленью!

Готовое блюдо

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