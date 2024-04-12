Макароны с мясом и грибами: рецепт сытного блюда для всей семьи за считанные минуты
Макароны – самый простой продукт, который можно использовать для приготовления вкусный и абсолютно разных блюд. Особое место среди которых занимают запеканки, супы, пироги, холодные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных макарон с мясом, грибами и специями.
Видео дня
Ингредиенты:
- Макаронные изделия – 200 г
- Телятина – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Шампиньоны – 200 г
- Паприка молотая – 1 ч. л.
- Чабрец (тимьян) – 1 ч. л.
Дополнительно:
- Мука – 1 ст. л.
- Соль и перец по вкусу
- Сливочное масло – 1 ст. л
- Белое вино – 2 ст. л.
- Говяжий костный бульон – 300-400 мл
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте брусочком 1 см, обжарьте на растительном масле до полной готовности. Чтобы мясо не тушилось, а обжаривалось.
2. В эту же сковородку добавьте сливочное масло и на нем обжарьте лук с шампиньонами и другими специями.
3. Деглазируйте белым сухим вином и залейте бульоном, готовьте до загустения.
4. Смешайте отваренные макароны, жареное мясо и подливку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: