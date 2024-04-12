Макароны с мясом и грибами: рецепт сытного блюда для всей семьи за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Макароны с мясом и грибами: рецепт сытного блюда для всей семьи за считанные минуты

Макароны – самый простой продукт, который можно использовать для приготовления вкусный и абсолютно разных блюд. Особое место среди которых занимают запеканки, супы, пироги, холодные салаты.

Салат из макарон

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных макарон с мясом, грибами и специями.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Макаронные изделия – 200 г
  • Телятина – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Паприка молотая – 1 ч. л.
  • Чабрец (тимьян) – 1 ч. л.

Дополнительно: 

  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу
  • Сливочное масло – 1 ст. л
  • Белое вино – 2 ст. л.
  • Говяжий костный бульон – 300-400 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте брусочком 1 см, обжарьте на растительном масле до полной готовности. Чтобы мясо не тушилось, а обжаривалось.

Мясо для блюда

2. В эту же сковородку добавьте сливочное масло и на нем обжарьте лук с шампиньонами и другими специями.

Приготовление подливы

3. Деглазируйте белым сухим вином и залейте бульоном, готовьте до загустения. 

Готовая подлива

4. Смешайте отваренные макароны, жареное мясо и подливку.

Готовое сытное блюдо

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