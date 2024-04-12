Макароны – самый простой продукт, который можно использовать для приготовления вкусный и абсолютно разных блюд. Особое место среди которых занимают запеканки, супы, пироги, холодные салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных макарон с мясом, грибами и специями.

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Ингредиенты:

Макаронные изделия – 200 г

Телятина – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Шампиньоны – 200 г

Паприка молотая – 1 ч. л.

Чабрец (тимьян) – 1 ч. л.

Дополнительно:

Мука – 1 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Сливочное масло – 1 ст. л

Белое вино – 2 ст. л.

Говяжий костный бульон – 300-400 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте брусочком 1 см, обжарьте на растительном масле до полной готовности. Чтобы мясо не тушилось, а обжаривалось.

2. В эту же сковородку добавьте сливочное масло и на нем обжарьте лук с шампиньонами и другими специями.

3. Деглазируйте белым сухим вином и залейте бульоном, готовьте до загустения.

4. Смешайте отваренные макароны, жареное мясо и подливку.

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