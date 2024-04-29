Макароны с песто за 7 минут: рецепт сытного и бюджетного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Макароны с песто за 7 минут: рецепт сытного и бюджетного блюда для обеда и ужина

Макароны – идеальный продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Их можно делать с морепродуктами, мясом, соусами, овощами.

Салат из макарон

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных макарон с соусом песто, которые готовятся 10 минут. 

Рецепт макарон
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Ингредиенты: 

  • Макароны – 400 г
  • Базилик – 100 г
  • Чеснок – 12 г
  • Орех кешью – 50 г
  • Масло оливковое – 80 г
  • Соль – 3 г
  • Сок лимона – 30 г
  • Пармезан – 40 г

Способ приготовления: 

1. В подсоленной воде отварите макароны.

Вареные макароны

2. В ступке или блендере протрите все ингредиенты на соус.

Соус песто

3. Добавьте готовый соус к горячим макаронам, а также добавьте 100-150 мл воды, в которой варились макароны.

Приготовление блюда

4. Быстро перемешайте и подайте с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.

Готовые макароны с соусом

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