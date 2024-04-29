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Макароны с песто за 7 минут: рецепт сытного и бюджетного блюда для обеда и ужина
Макароны – идеальный продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Их можно делать с морепродуктами, мясом, соусами, овощами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных макарон с соусом песто, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- Макароны – 400 г
- Базилик – 100 г
- Чеснок – 12 г
- Орех кешью – 50 г
- Масло оливковое – 80 г
- Соль – 3 г
- Сок лимона – 30 г
- Пармезан – 40 г
Способ приготовления:
1. В подсоленной воде отварите макароны.
2. В ступке или блендере протрите все ингредиенты на соус.
3. Добавьте готовый соус к горячим макаронам, а также добавьте 100-150 мл воды, в которой варились макароны.
4. Быстро перемешайте и подайте с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.
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