Макароны – идеальный продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Их можно делать с морепродуктами, мясом, соусами, овощами.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных макарон с соусом песто, которые готовятся 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

Макароны – 400 г

Базилик – 100 г

Чеснок – 12 г

Орех кешью – 50 г

Масло оливковое – 80 г

Соль – 3 г

Сок лимона – 30 г

Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. В подсоленной воде отварите макароны.

2. В ступке или блендере протрите все ингредиенты на соус.

3. Добавьте готовый соус к горячим макаронам, а также добавьте 100-150 мл воды, в которой варились макароны.

4. Быстро перемешайте и подайте с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: