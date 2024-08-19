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Макароны с сыром, беконом и помидорами: рецепт сытного блюда для ужина
Макароны можно использовать для приготовления вкусных, сытных и легких блюд. Еще их можно просто варить и подавать с соусами, сыром, мясным фаршем и тунцом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с крем-сыром, шпинатом и беконом.
Ингредиенты:
- макароны
- крем-сыр
- бекон
- шпинат
- черри
- масло, сушеные травы по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите в форму для запекания шпинат, бекон, черри и крем-сыр. Запекайте 15 минут при 190 С.
2. Тем временем отварите макароны.
3. Все запеченные продуты разомните вилкой, добавьте макароны и перемешайте!
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