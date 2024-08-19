Макароны с сыром, беконом и помидорами: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
36
Макароны с сыром, беконом и помидорами: рецепт сытного блюда для ужина

Макароны можно использовать для приготовления вкусных, сытных и легких блюд. Еще их можно просто варить и подавать с соусами, сыром, мясным фаршем и тунцом.

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с крем-сыром, шпинатом и беконом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • макароны
  • крем-сыр
  • бекон
  • шпинат
  • черри
  • масло, сушеные травы по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите в форму для запекания шпинат, бекон, черри и крем-сыр. Запекайте 15 минут при 190 С.

Ингредиенты для блюда

2. Тем временем отварите макароны.

Вареные макароны

3. Все запеченные продуты разомните вилкой, добавьте макароны и перемешайте!

Готовое блюдо

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