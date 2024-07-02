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Макароны с сыром и сливками на сковороде: рецепт сытного блюда
Макароны могут быть идеальным ингредиентом для приготовления вкусных и сытных блюд. Из них получится очень вкусная запеканка, суп, а также их можно просто готовить с сыром, томатным соусом!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сытных макарон с сыром, молоком и сливками.
Ингредиенты:
- 500 г сырых макарон
- 500 мл молока
- 2 ст л сметаны
- соль, перец
- 100 гр твердого сыра
Способ приготовления:
1. Сырые макароны высыпьте на сковороду, залейте молоком, посолите, поперчите и варите до испарения жидкости.
2. Далее добавьте сметану, твердый сыр, перемешайте и подавайте!
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