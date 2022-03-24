Лаваш – универсальный продукт из которого можно приготовит очень много вкусных, простых и сытных блюд. Начиная от пирогов с солеными начинками, заканчивая вкусными рулетами к чаю с ягодами, маком, изюмом и творогом.

Кулинар, фудблогер Алла Ковалева поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного макового рулета из лаваша к чаю, который готовится всего 15 минут.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

творог – 150 г

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яйца – 2 шт.

мак – 80 г

подсластитель или сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Залейте мак кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы он запарился. ⠀

2. Творог смешайте с одним яйцом и белком (желток оставляем для смазки), добавьте мак и сахар.

3. Разверните лаваш и смажьте готовой творожной-маковой массой.

4. Сверните в рулет и смажьте желтком, переложите на противень и выпекайте 15 мин при 180 С.

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