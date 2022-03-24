Маковый рулет из лаваша к чаю за 15 минут – элементарный рецепт
Лаваш – универсальный продукт из которого можно приготовит очень много вкусных, простых и сытных блюд. Начиная от пирогов с солеными начинками, заканчивая вкусными рулетами к чаю с ягодами, маком, изюмом и творогом.
Кулинар, фудблогер Алла Ковалева поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного макового рулета из лаваша к чаю, который готовится всего 15 минут.
Ингредиенты:
лаваш – 1 шт.
творог – 150 г
яйца – 2 шт.
мак – 80 г
подсластитель или сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Залейте мак кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы он запарился. ⠀
2. Творог смешайте с одним яйцом и белком (желток оставляем для смазки), добавьте мак и сахар.
3. Разверните лаваш и смажьте готовой творожной-маковой массой.
4. Сверните в рулет и смажьте желтком, переложите на противень и выпекайте 15 мин при 180 С.
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