МакПирог с вишней из теста фило: как приготовить дома за считанные минуты
Сегодня предлагаем вам приготовить всем известный МакПирог. Оказывается, это не так трудно, как могло показаться. Особенно если использовать уже готовое тесто фило.
Рецептом великолепного домашнего Макпирога поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить начинку, чтобы она была наиболее похожа на оригинал.
Ингредиенты
- Тесто фило – 6 листов
- Вишня без косточки – 300 гр
- Сахар – 80 гр
- Кукурузный крахмал – 15 гр
- Вода – 50 мл
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Вишню выкладываем в сотейник, добавляем сахар и включаем нагрев. Ждем, пока образуется жидкость и начнет кипеть.
2. Вливаем крахмал, разбавленный в 50 мл холодной воды.
3. Варим до загущения, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до полного остывания.
4. На лист тесто фило выкладываем 1/6 начинки и заворачиваем.
5. Отправляем пирожки на сковороду с большим количеством кипящего масла. Обжариваем несколько минут с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
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