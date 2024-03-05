Сегодня предлагаем вам приготовить всем известный МакПирог. Оказывается, это не так трудно, как могло показаться. Особенно если использовать уже готовое тесто фило.

Рецептом великолепного домашнего Макпирога поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить начинку, чтобы она была наиболее похожа на оригинал.

Ингредиенты

Тесто фило – 6 листов

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Вишня без косточки – 300 гр

Сахар – 80 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Вода – 50 мл

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Вишню выкладываем в сотейник, добавляем сахар и включаем нагрев. Ждем, пока образуется жидкость и начнет кипеть.

2. Вливаем крахмал, разбавленный в 50 мл холодной воды.

3. Варим до загущения, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до полного остывания.

4. На лист тесто фило выкладываем 1/6 начинки и заворачиваем.

5. Отправляем пирожки на сковороду с большим количеством кипящего масла. Обжариваем несколько минут с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

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