Малиново-фисташковый тирамису: классический десерт

Малина - один из самых популярных фруктов для приготовления пищи. Ее кисло-сладкие ягоды используют летом во многих блюдах. Хорошо сохранившиеся, они также могут быть заморожены и использованы вне сезона.

Сегодня OBOZREVATEL при содействии итальянского кулинарного сайта lacucinaitaliana.it предлагает насладиться малиной в классическом десерте тирамису.

Ингредиенты

Малина - 200 г

Сахар - 70 г

Савоярди - 20 штук

Маскарпоне - 300 г

Яйца - 3 шт

Печенье шоколадное - 4 шт

Фисташки - 50 г

Приготовление

Слегка разотрите 150 г малины (замороженные тоже хороши) в миске с 30 г сахара, желательно тростникового. Если вы хотите презентовать этот десерт в маленьких чашках, разломайте на кусочки 20 савоярди и поместите на дно каждого контейнера. По желанию, можете добавить несколько капель Амаретто. Спрессуйте печенье и добавьте слой измельченной малины. Положите все в холодильник на 10 минут. Тем временем приготовьте крем маскарпоне следующим образом: разделите 3 яйца на желтки и белки. Желтки взбить с небольшим количеством сахара, а затем добавить маскарпоне, стараясь не допустить образования комков. Взбить яичные белки до жесткости, добавить чайную ложку сахара и снова взбить, чтобы они стали твердыми. Включите все в смесь маскарпоне и желтки. Теперь презентация: налейте крем в миски, на савоярди и на малину. Оставить в холодильнике как минимум на два часа. Перед подачей измельчите 4 шоколадных печенья с несколькими фисташками, посыпьте этой смесью крем и добавьте малину для украшения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал