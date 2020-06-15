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Малиново-фисташковый тирамису: классический десерт

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Малина - один из самых популярных фруктов для приготовления пищи. Ее кисло-сладкие ягоды используют летом во многих блюдах. Хорошо сохранившиеся, они также могут быть заморожены и использованы вне сезона.

Сегодня OBOZREVATEL при содействии итальянского кулинарного сайта lacucinaitaliana.it предлагает насладиться малиной в классическом десерте тирамису.

Малиново-фисташковый тирамису: классический десерт

Ингредиенты

  • Малина - 200 г

  • Сахар - 70 г

  • Савоярди - 20 штук

  • Маскарпоне - 300 г

  • Яйца - 3 шт

  • Печенье шоколадное - 4 шт

  • Фисташки - 50 г

Приготовление

  1. Слегка разотрите 150 г малины (замороженные тоже хороши) в миске с 30 г сахара, желательно тростникового.

  2. Если вы хотите презентовать этот десерт в маленьких чашках, разломайте на кусочки 20 савоярди и поместите на дно каждого контейнера.

  3. По желанию, можете добавить несколько капель Амаретто.

  4. Спрессуйте печенье и добавьте слой измельченной малины.

  5. Положите все в холодильник на 10 минут.

  6. Тем временем приготовьте крем маскарпоне следующим образом: разделите 3 яйца на желтки и белки. Желтки взбить с небольшим количеством сахара, а затем добавить маскарпоне, стараясь не допустить образования комков.

  7. Взбить яичные белки до жесткости, добавить чайную ложку сахара и снова взбить, чтобы они стали твердыми. Включите все в смесь маскарпоне и желтки.

  8. Теперь презентация: налейте крем в миски, на савоярди и на малину.

  9. Оставить в холодильнике как минимум на два часа.

  10. Перед подачей измельчите 4 шоколадных печенья с несколькими фисташками, посыпьте этой смесью крем и добавьте малину для украшения.

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