Варенье из малины – одна из самых популярных консерваций на зиму, вкус и аромат которой сложно с чем-то сравнить. Если на классический рецепт, который нужно долго варить, времени нет, существует еще одна альтернатива – сырое малиновое варенье без варки.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами двумя самыми удачными рецептами малинового варенья, которое не нужно варить и оно готовится максимум 10 минут.

Вариант 1

Ингредиенты:

малина

мед

Способ приготовления:

1. Малину размять до состояния жидкого однородного пюре.

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2. К полученному пюре добавить мед. Отлично перемешать. Соотношение ягод и меда 1:1.

3. Полученное варенье перелить в банк. Хранить в холодильнике.

Вариант 2

Ингредиенты:

малина

сахар

Соотношение ягод и сахара должно составлять 1:1.

Способ приготовления:

1. Малину нужно собрать и тщательно перебрать. Переложить в глубокую посуду.

2. Засыпать малину сахаром и размять деревянной ложкой так, чтобы образовалось пюре.

3. Получившееся пюре разлить в стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.

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