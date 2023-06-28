Малиновое варенье без варки за 10 минут: два лучших рецепта
Варенье из малины – одна из самых популярных консерваций на зиму, вкус и аромат которой сложно с чем-то сравнить. Если на классический рецепт, который нужно долго варить, времени нет, существует еще одна альтернатива – сырое малиновое варенье без варки.
Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами двумя самыми удачными рецептами малинового варенья, которое не нужно варить и оно готовится максимум 10 минут.
Вариант 1
Ингредиенты:
- малина
- мед
Способ приготовления:
1. Малину размять до состояния жидкого однородного пюре.
2. К полученному пюре добавить мед. Отлично перемешать. Соотношение ягод и меда 1:1.
3. Полученное варенье перелить в банк. Хранить в холодильнике.
Вариант 2
Ингредиенты:
- малина
- сахар
Соотношение ягод и сахара должно составлять 1:1.
Способ приготовления:
1. Малину нужно собрать и тщательно перебрать. Переложить в глубокую посуду.
2. Засыпать малину сахаром и размять деревянной ложкой так, чтобы образовалось пюре.
3. Получившееся пюре разлить в стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.
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