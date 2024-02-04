Торты любят есть все. Но далеко не все любят их готовить. Наибольшую проблему в приготовлении тортов хозяйки видят в необходимости замешивания теста, а также правильного выпечки коржей. К счастью, в современных магазинах существует огромный ассортимент продуктов, использовав которые можно приготовить отличный торт без замешивания теста и выпечки.

Рецептом именно такого торта с малиной в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. В этом рецепте вместо коржей она использовала печенье "Савоярди".

Ингредиенты

Сливки жирные – 400 мл

Йогурт густой – 200 гр

Творог – 250 гр

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Сахар – 100 гр

Желатин – 12 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Малина – 200-250 гр

Печенье Савоярди

Ингредиенты для лимонного крема

Лимон – 1 шт (цедра и сок)

Яйцо – 1 шт

Сахар – 70 гр

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Йогурт, сахар, творог, ванильный сахар перемешиваем блендером до однородности.

2. Сливки взбиваем до густоты.

3. Желатин замачиваем в 50 мл воды. После набухания нагреть, чтобы растаял.

4. Вводим творог в сливки и осторожно перемешиваем.

5. Выливаем холодный желатин, при необходимости добавляем сахар.

6. Добавляем малину.

7. Застилаем форму пищевой пленкой и выкладываем Саворяди вдоль бортиков.

8. Выливаем готовую начинку и отправляем в холодильник на ночь.

9. Готовим лимонный крем. Сок и лимонную цедру смешиваем с яйцом и сахаром. Перемешиваем и оставляем на время. Затем ставим на огонь и готовим до загущения, после чего добавляем сливочное масло.

10 Достаем торт из формы, поливаем лимонным кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.

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