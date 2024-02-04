Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

Торты любят есть все. Но далеко не все любят их готовить. Наибольшую проблему в приготовлении тортов хозяйки видят в необходимости замешивания теста, а также правильного выпечки коржей. К счастью, в современных магазинах существует огромный ассортимент продуктов, использовав которые можно приготовить отличный торт без замешивания теста и выпечки.

Рецептом именно такого торта с малиной в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. В этом рецепте вместо коржей она использовала печенье "Савоярди".

Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

Ингредиенты

  • Сливки жирные – 400 мл
  • Йогурт густой – 200 гр
  • Творог – 250 гр
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  • Сахар – 100 гр
  • Желатин – 12 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Малина – 200-250 гр
  • Печенье Савоярди

Ингредиенты для лимонного крема

  • Лимон – 1 шт (цедра и сок)
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 70 гр
  • Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Йогурт, сахар, творог, ванильный сахар перемешиваем блендером до однородности.

2. Сливки взбиваем до густоты.

3. Желатин замачиваем в 50 мл воды. После набухания нагреть, чтобы растаял.

4. Вводим творог в сливки и осторожно перемешиваем.

5. Выливаем холодный желатин, при необходимости добавляем сахар.

6. Добавляем малину.

Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

7. Застилаем форму пищевой пленкой и выкладываем Саворяди вдоль бортиков.

8. Выливаем готовую начинку и отправляем в холодильник на ночь.

Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

9. Готовим лимонный крем. Сок и лимонную цедру смешиваем с яйцом и сахаром. Перемешиваем и оставляем на время. Затем ставим на огонь и готовим до загущения, после чего добавляем сливочное масло.

10 Достаем торт из формы, поливаем лимонным кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.

Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом

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