Малиновый торт без выпечки: идеальный десерт для тех, кто не дружит с тестом
Торты любят есть все. Но далеко не все любят их готовить. Наибольшую проблему в приготовлении тортов хозяйки видят в необходимости замешивания теста, а также правильного выпечки коржей. К счастью, в современных магазинах существует огромный ассортимент продуктов, использовав которые можно приготовить отличный торт без замешивания теста и выпечки.
Рецептом именно такого торта с малиной в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. В этом рецепте вместо коржей она использовала печенье "Савоярди".
Ингредиенты
- Сливки жирные – 400 мл
- Йогурт густой – 200 гр
- Творог – 250 гр
- Сахар – 100 гр
- Желатин – 12 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Малина – 200-250 гр
- Печенье Савоярди
Ингредиенты для лимонного крема
- Лимон – 1 шт (цедра и сок)
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 70 гр
- Сливочное масло – 50 гр
Способ приготовления
1. Йогурт, сахар, творог, ванильный сахар перемешиваем блендером до однородности.
2. Сливки взбиваем до густоты.
3. Желатин замачиваем в 50 мл воды. После набухания нагреть, чтобы растаял.
4. Вводим творог в сливки и осторожно перемешиваем.
5. Выливаем холодный желатин, при необходимости добавляем сахар.
6. Добавляем малину.
7. Застилаем форму пищевой пленкой и выкладываем Саворяди вдоль бортиков.
8. Выливаем готовую начинку и отправляем в холодильник на ночь.
9. Готовим лимонный крем. Сок и лимонную цедру смешиваем с яйцом и сахаром. Перемешиваем и оставляем на время. Затем ставим на огонь и готовим до загущения, после чего добавляем сливочное масло.
10 Достаем торт из формы, поливаем лимонным кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.
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