Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно по-разному: запекать в духовке с овощами, соусами, а также добавлять в салаты, делать намазки и мариновать.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, со специями и лимоном.

Ингредиенты:

Скумбрия – 4-5 шт.

Соль каменная или морская (нужно крупное зерно) 850

Сахар 150

Цедра лимона из 3 шт.

Душистый перец 1 ч.л.

Черный перец горошком 1 ч.л.

Лавровый лист 3 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте и удалите все внутренности из рыбы.

2. Смешайте соль, перец, сахар и цедру.

3. Натрите рыбу и оставьте в холодильнике мариноваться на сутки.

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