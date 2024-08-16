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Малосольная скумбрия за сутки: рецепт вкусной и пряной рыбы
Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно по-разному: запекать в духовке с овощами, соусами, а также добавлять в салаты, делать намазки и мариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, со специями и лимоном.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 4-5 шт.
- Соль каменная или морская (нужно крупное зерно) 850
- Сахар 150
- Цедра лимона из 3 шт.
- Душистый перец 1 ч.л.
- Черный перец горошком 1 ч.л.
- Лавровый лист 3 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте и удалите все внутренности из рыбы.
2. Смешайте соль, перец, сахар и цедру.
3. Натрите рыбу и оставьте в холодильнике мариноваться на сутки.
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