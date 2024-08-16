Малосольная скумбрия за сутки: рецепт вкусной и пряной рыбы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Малосольная скумбрия за сутки: рецепт вкусной и пряной рыбы

Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно по-разному: запекать в духовке с овощами, соусами, а также добавлять в салаты, делать намазки и мариновать. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, со специями и лимоном. 

Рецепт маринованной скумбрии

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 4-5 шт. 
  • Соль каменная или морская (нужно крупное зерно) 850
  • Сахар 150
  • Цедра лимона из 3 шт. 
  • Душистый перец 1 ч.л.
  • Черный перец горошком 1 ч.л.
  • Лавровый лист 3 шт.

Способ приготовления: 

1. Помойте и удалите все внутренности из рыбы.

Рыба для приготовления

2. Смешайте соль, перец, сахар и цедру.

Специи для рыбы

3. Натрите рыбу и оставьте в холодильнике мариноваться на сутки.

Как правильно мариновать скумбрию

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